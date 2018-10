Meteo avverso in Abruzzo e al Sud: prossime ore forti piogge e nubifragi

Il maltempo, con caratteristiche tardo autunnali per effetto d'aria fredda d'estrazione artica in afflusso dai Balcani, sta mettendo sotto torchio parte dell'Italia. Dopo l'impressionante grandinata della sera di domenica a Roma e i rovesci sulle Adriatiche, ora il grosso delle precipitazioni continua ad insistere al Sud.

Tutto questo meteo così perturbato scaturisce anche dal marcato contrasto fra l'aria fredda arrivata da nord/est e quella molto più calda ed umida preesistente. Ricordiamo che il caldo anomalo ha indugiato a lungo sull'Italia in questo ottobre ed il crollo termico improvviso è stato localmente anche di oltre 10 gradi.

Forti piogge insistono in Abruzzo, Puglia, Campania, Basilicata e Calabria, con il maltempo destinato a proseguire in queste zone ancora fino alla prima parte di martedì e quindi in generale per le prossime 24 ore. Dopo una tregua, nuovi rovesci intermittenti colpiranno la Sicilia, specie i settori settentrionali.

I fenomeni più intensi sono attesi sulla Puglia, specie sul Salento, ma anche sui versanti ionici della Lucania ed in Calabria, specie sui settori interni e settentrionali. In queste aree risulterà ancora molto elevato il rischio di nuovi forti temporali e di nubifragi, con accumuli anche di oltre 80/100 mm di precipitazione.

Le precipitazioni complessive attese nelle prossime 24 ore, in base alla previsione del modello ICON

Altre nevicate sono attese in Appennino, ma non più a quote relativamente basse come avvenuto nelle ultime ore. La quota neve salirà attorno ai 1800 metri entro sera, per un graduale rialzo delle temperature in quota. I venti soffieranno però sempre sostenuti da N/NE, facendo percepire notevole fresco.

Va detto che l'Italia si troverà spaccata in due, dato che già ora le schiarite sono ampie e per le prossime 24 ore il sole splenderà ancor di più su tutto il Nord, medio-alto versante tirrenico e Sardegna. Il tempo migliorerà anche sulle regioni centrali adriatiche.

