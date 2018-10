Meteo L'AQUILA: forte maltempo tardo autunnale, neve abbondante attorno alla città

Il meteo su L'Aquila sarà pessimo per vari giorni, con acuto maltempo. Sono attese abbondanti piogge e temperature in forte calo. La neve dovrebbe cadere nei rilievi maggiori d'Abruzzo.

Oltre alla pioggia, è atteso forte vento.

Lunedì 22: molto nuvoloso con rovesci, molto ventoso. Stima Pioggia 43 mm. Temperatura da 6°C a 13°C. Pressione atmosferica media: 1017 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Est/Nord-Est 35 Km/h, raffiche 73 Km/h. Zero Termico: circa 2400 metri.

Martedì 23: nubi sparse, molto ventoso a tratti. Temperatura da 6°C a 13°C. Pressione atmosferica media: 1020 hPa, in aumento. Vento: in media da Est/Nord-Est 26 Km/h, raffiche 58 Km/h. Zero Termico: circa 3100 metri.

Mercoledì 24: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 5°C a 18°C. Pressione atmosferica media: 1019 hPa, stazionaria. Vento: in media da Nord 11 Km/h. Zero Termico: circa 3200 metri.

Giovedì 25: quasi sereno. Temperatura da 7°C a 18°C. Pressione atmosferica media: 1022 hPa, in aumento. Vento: in media da Ovest 11 Km/h. Zero Termico: circa 3200 metri.

Venerdì 26: nuvoloso, ventoso. Temperatura da 7°C a 17°C. Pressione atmosferica media: 1020 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud-Ovest 19 Km/h, raffiche 49 Km/h. Zero Termico: circa 3700 metri.

Sabato 27: molto nuvoloso con pioviggine, molto ventoso. Temperatura da 11°C a 17°C. Pressione atmosferica media: 1011 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 33 Km/h, raffiche 73 Km/h. Zero Termico: circa 3500 metri.

Domenica 28: coperto con pioggia, ventoso. Stima Pioggia 40 mm. Temperatura da 12°C a 15°C. Pressione atmosferica media: 1005 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud-Ovest 16 Km/h, raffiche 40 Km/h. Zero Termico: circa 3000 metri.

Lunedì 29: molto nuvoloso con pioggia. Stima Pioggia 33 mm. Temperatura da 5°C a 11°C. Pressione atmosferica media: 1002 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 6 Km/h. Zero Termico: circa 1900 metri.

