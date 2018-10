Meteo oggi 21 ottobre: peggiora dalla sera, con temporali e calo termico

Siamo nell'imminenza di un cambiamento meteo ad ampio respiro che sta per coinvolgere anche l'Italia, per via di una prima incursione d'aria fredda che piloterà un vortice ciclonico in quota verso le regioni centro-meridionali.

Le regioni meridionali e quelle adriatiche saranno coinvolte da questo repentino peggioramento, particolarmente colpite in avvio di settimana non solo dal maltempo, ma anche da un abbassamento delle temperature in virtù dell'ingresso d'aria fredda che dilagherà in parte anche sul resto dell'Italia.

Il cambiamento meteo sarà drastico e riguarderà tutta l'Europa. I primi effetti sulla Penisola li avvertiremo già nel corso della giornata di oggi, domenica 21 ottobre. Si partirà col sole quasi ovunque, salvo nubi insidiose tra Sicilia orientale e Calabria meridionale ionica, dove sarà probabile qualche temporale o acquazzone.

Tendenza a graduale aumento delle nubi su settori adriatici per le prime infiltrazioni d'aria fresca dai quadranti orientali, con netto peggioramento entro sera. Rovesci sparsi, anche temporaleschi, coinvolgeranno in particolare Marche, Abruzzo e Molise.

I fenomeni temporaleschi tenderanno rapidamente ad estendersi anche al Lazio Centro-Meridionale, alla Campania e al Gargano a causa dell'avvicinamento del vortice freddo dai Balcani. Precipitazioni localizzate deboli e fugaci si potranno avere su Romagna e parte del Triveneto.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni - © RIPRODUZIONE RISERVATA

Inizio Pagina