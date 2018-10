Vigilia di un repentino assaggio d'Inverno. Il video meteo

Il video meteo illustra che siamo alla vigilia di un imponente cambiamento del tempo, in quanto da domenica avremo un netto calo termico e soprattutto un severo peggioramento al Sud Italia, ancora una volta nei settori dell'Adriatico e dello Ionio.

Le piogge, come si vedrà nelle mappe che seguono, potrebbero assumere forte intensità laddove sono indicate in violetto.

Il calo termico abbasserà la temperatura e giungerà la neve, solo una spruzzatina nelle alpi centro orientali, mentre potrebbe nevicare nelle cime appenniniche meridionali ed i monti di Abruzzo e del Molise.

Le piogge attese domenica.

Le piogge attese lunedì.

Le piogge attese martedì.

Pubblicato da Redazione Mtg

Inizio Pagina