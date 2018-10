Meteo avvio settimana, crollo termico  e peggiora. Arriva neve in Appennino

Andiamo verso un ribaltone meteo severo, che farà calare le temperature anche di 10 gradi. Il crollo termico così imponente si spiega con l'eccessivo caldo anomalo attuale. In sostanza giungerà un po' di fresco, ma non sarà nulla di così eclatante per il periodo.

Il radicale calo delle temperature sarà peraltro accompagnato da un peggioramento su alcune regioni, in quanto le ultime proiezioni indicano che l'Italia verrà raggiunta da un vortice freddo in spostamento retrogrado dai Balcani.

Il peggioramento si manifesterà fin da domenica sera a partire dalle regioni centrali adriatiche, con primi rovesci temporaleschi. L'obiettivo di questo vortice ciclonico a carattere freddo saranno le regioni meridionali, dove ritroveremo quindi meteo fortemente instabile in avvio di settimana.

Si attende addirittura forte maltempo lunedì su gran parte del Sud, specie su Puglia meridionale, Lucania, alta Calabria e nord della Sicilia. Altre precipitazioni coinvolgeranno i settori centrali adriatici, principalmente Abruzzo e Molise.

Visto il calo termico, qualche spruzzata di neve in avvio di settimana potrebbe aversi lungo la dorsale centro-meridionale appenninica fino attorno ai 1300/1500 metri. Questa cornice di meteo autunnale sarà completata dai venti in rinforzo di Tramontana e grecale che acuiranno la sensazione di freddo.

Pubblicato da Mauro Meloni - © RIPRODUZIONE RISERVATA

