Previsione meteo per domani, ecco dove pioverà con anche temporali

Ulteriore indebolimento dell'anticiclone sull'Italia con meteo in cambiamento a seguito di infiltrazioni umide d'origine atlantica, collegate ad una circolazione di bassa pressione che si va radicando tra Penisola Iberica e Mediterraneo Occidentale.

Tale vortice non riuscirà a progredire verso est, sempre per via dell'anticiclone di blocco presente sul comparto europeo centro-orientale. L'Italia non risentirà di maltempo così violento, ma avremo comunque l'avanzata da ovest di nuovi ammassi nuvolosi che porteranno qualche pioggia.

A farne maggiormente le spese saranno le regioni meridionali e le due Isole Maggiori, dove si rinnoverà il rischio di qualche precipitazione temporalesca più intensa. Ma vediamo nel dettaglio quello che sarà il meteo atteso per domani, martedì 16 ottobre.

Un ammasso perturbato coinvolgerà la Sardegna con piogge e temporali inizialmente diffusi, ma tendenza a parziale tregua dei fenomeni. Variabilità presente anche al Sud Peninsulare, con qualche piovasco intermittente e fenomeni più intensi sui settori ionici di Calabria Lucania e Puglia.

Locali rovesci sono attesi anche tra Romagna, Marche ed Emilia Orientale. Un po' di nubi le ritroveremo anche sul resto d'Italia, ma con ampi spazi di sereno. La tendenza è per un parziale peggioramento, nella seconda parte del giorno lungo i versanti tirrenico con piogge in arrivo verso Toscana ed Alto Lazio.

Non sono attese grosse variazioni termiche, salvo delle lievi flessioni più che altro agevolate dalla presenza di precipitazioni. Clima molto mite ed umido anche di notte e questo caldo persistente insolito fornirà l'ulteriore energia necessaria ad enfatizzare ulteriormente i temporali, attesi anche nei giorni successivi.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni - © RIPRODUZIONE RISERVATA

Inizio Pagina