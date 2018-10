ALLUVIONI lampo, torna il rischio. I dettagli del meteo avverso

La situazione meteo tenderà nuovamente a divenire molto instabile nelle regioni del Mediterraneo centro-occidentale, dove giunge aria umida proveniente dall'Oceano Atlantico. Il caldo mare nostrum, tende ad esaltare le formazioni nuvolose che sviluppano temporali molto consistenti.

Nei prossimi giorni, un'area di bassa pressione tenderà a stabilizzarsi sul Nord Africa, tra l'Algeria e la Tunisia, spostandosi poi verso il Canale di Sicilia. Essa traghetterà verso le regioni meridionali aria calda e umida mediterranea proveniente da sud-est: il vento di scirocco*.

Tali condizioni risultano da sempre ideali per lo sviluppo di piogge abbondanti nelle aree esposte a tale correnti. Tanto che le previsioni meteo diffuse dai modelli matematici di previsione prospettano piogge particolarmente abbondanti su queste aree.

Le zone che dovrebbero essere interessate dalle maggiori temporali sono la Francia mediterranea, la Catalogna in Spagna, la Sardegna orientale e meridionale, la Corsica orientale, gran parte della Sicilia, gran parte della Calabria, la Basilicata orientale che si affaccia sul mare Ionio, a marginale rischio sarebbero la Puglia (specie quella meridionale), mentre man mano che ci spostiamo verso nord le previsioni danno minori possibilità di pioggia lungo l'Adriatico, anche questo particolarmente esposto alle correnti umide provenienti da sud-est.

Ci sono previsioni che danni piogge intense in Emilia Romagna, Piemonte ed est Valle d'Aosta.

Sembrerebbe una situazione semi bloccata, con il Sud Italia e le Isole Maggiori interessate in alcune aree d'abbondanti precipitazioni, mentre il Nord dove di pioggia né attesa davvero molto poca se non laddove si è esposti al vento di Scirocco. Gli scorsi giorni forti nubifragi si sono avuti in alcune aree della Liguria più occidentale.

L'Autunno 2018 somiglia, per ora, a tanti altri vissuti nel passato recente, con un'accentuazione severa degli eventi estremi come caldo e piogge violente. Da segnalare anche poi le recenti tempeste simil tropicali, e poi nel fine settimana anche un uragano tropicale che ha interessato le coste del Portogallo.

Tutto questo è forse derivante da un mix di cambiamenti climatici insieme alle fluttuazioni del clima, tema assai scottante.

Ma l'Autunno di un tempo sembra esserci più.

Nel frattempo, buona parte d'Italia continua a registrare temperature che sono superiore alla media del periodo, tanto che nelle regioni settentrionali dove da oggi è possibile accendere per disposizioni di legge i termosifoni, alcuni sindaci hanno chiesto ai cittadini il rinvio dell'accensione sino a quando la temperatura rimarrà così elevata per diminuire l'inquinamento dell'aria, favorito anche dalla scarsa piovosità e assenza di vento (Val Padana).

Abbiamo parlato della possibilità di nubifragi, e soprattutto di alluvioni lampo.

Quando soffiano venti sciroccali associati a Basse Pressioni autunnali, e la situazione appare praticamente quasi statica, si possono sviluppare temporali chiamati auto-rigeneranti, che possono persistere in loco varie ore e scaricare enormi quantità di pioggia.

I modelli matematici di previsione, fin d'ora, individuano le aree che potrebbero essere soggette alle grandi piogge associati a tali sistemi temporaleschi, ma il margine di errore appare ancora moderato, nonostante i progressi fatti dei servizi meteorologici mondiali.

Eppure, è grazie alle previsioni meteo che le alluvioni lampo causano meno vittime che in passato. A ciò si debbono anche le numerose allerte meteo diffuse dalle autorità competenti, oltre che l'attenzione delle amministrazioni comunali.

