METEO ITALIA con MALTEMPO e NUBIFRAGI al Sud. Soleggiato al Centro-Nord

METEO DAL 14 AL 20 OTTOBRE 2018, ANALISI E PREVISIONE

Scenario meteo improntato al bel tempo Centro-Nord dell'Italia, grazie all'affermazione di un'alta pressione che tra l'altro è dominante su gran parte d'Europa, dove convoglia ulteriori masse d'aria calde d'origine sub-tropicale fino ad alte latitudini. Tale scenario determina un contesto di caldo anomalo su gran parte del Continente.

Le temperature, su molte nazioni d'Europa, sono di oltre 10 gradi sopra le medie soprattutto sul comparto centro-orientale. Fa caldo anche in Italia, ma con anomalie ben meno accentuate, anche perché la nostra Penisola si viene a trovare lungo il fianco meridionale e orientale dell'anticiclone, con lo scorrimento di correnti lievemente più fresche dai Balcani.

Questo flusso orientale va ad interagire con l'aria caldo-umida mediterranea sulle regioni più meridionali, determinando forti contrasti e alimentando una circolazione instabile. Il richiamo di masse d'aria umide investe più direttamente la Sicilia, con piogge e temporali anche forti che tendono a coinvolgere anche la Calabria con alto rischio nubifragi.

METEO NUOVA SETTIMANA, ANTICICLONE PERDE FORZA

Molte novità in vista, tra cui l'imminente indebolimento dell'anticiclone sui settori occidentali europei per l'intrusione verso le coste portoghesi di quello che è un vero e proprio uragano tropicale. Aldilà dell'evento meteo eccezionale, su cui dedicheremo appositi approfondimenti, tale inserimento perturbato provocherà un indebolimento dell'anticiclone su Spagna e Mediterraneo.

Avremo riflessi anche sull'Italia nei primi giorni della settimana, con l'indebolimento dell'alta pressione. Il nostro Paese si troverà nella zona di confine tra le infiltrazioni umide atlantiche e l'anticiclone di blocco su Centro-Est Europa e Balcani. Avremo più variabilità, ma non giungeranno perturbazioni organizzate.

Tuttavia, la lacuna ciclonica sul Mediterraneo Occidentale intensificherà il richiamo d'aria umida sciroccale sulle estreme regioni meridionali italiane e le due Isole Maggiori. L'area instabile resterà quindi particolarmente attiva persisterà il rischio nubifragi sempre tra Calabria ed Isole Maggiori, con possibile recrudescenza del maltempo verso metà settimana.

METEO DOMENICA 14 OTTOBRE, MALTEMPO IN RISALITA VERSO LA CALABRIA

Forti rovesci insisteranno sul lato orientale della Sicilia, mentre saranno più intermittenti sulle restanti aree dell'isola. Il maltempo si intensificherà entro sera sulla Calabria meridionale con rischio nubifragi sui settori ionici. Qualche pioggia potrebbe interessare le aree interne della dorsale centro-meridionale appenninica.

Locali rovesci coinvolgeranno anche le aree orientali e meridionali della Sardegna. Sarà soleggiato sul resto d'Italia, tranne nubi sul Nord-Ovest con prime precipitazioni possibili sulle Alpi Centro-Occidentali per un fronte in avvicinamento da ovest, ma si tratterà di fenomeni tutto sommato di debole intensità.

METEO AVVIO SETTIMANA, PERSISTE MALTEMPO AL SUD

Inizio settimana nel segno della variabilità per l'indebolimento dell'anticiclone, ma il grosso delle precipitazioni continueranno ad accanirsi all'estremo Sud, specie su aree ioniche tra Calabria e Sicilia. Tornerà il rischio di forte maltempo anche sulla Sardegna Orientale, anche qui con rischio di locali nubifragi.

CLIMA MITE PER IL PERIODO, METEO NON AUTUNNALE

Le temperature rimarranno nel complesso invariate, sempre ben al di sopra delle medie tipiche del periodo. Valori massimi più contenuti all'estremo Sud, per via dell'instabilità atmosferica che limiterà il soleggiamento diurno. Questo caldo persistente darà ulteriore energia a disposizione per i temporali, che quindi possono assumere più facilmente intensità inusitata.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Contesto meteo poco evolutivo anche nella seconda parte della nuova settimana non sono da escludersi nubifragi locali e continuerà quindi il trend piovoso al Meridione ed Isole, rispetto al contesto ben più asciutto al Settentrione. Le piogge esagerate potrebbero concentrarsi in quelle zone recentemente colpite da situazioni alluvionali.

