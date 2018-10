METEO con sole e caldo al Centro-Nord. TEMPORALI al Sud, rischio nubifragi in Sicilia

METEO DAL 13 AL 19 OTTOBRE 2018, ANALISI E PREVISIONE

Le condizioni meteo si sono stabilizzate al Centro-Nord dell'Italia, grazie all'espansione di un promontorio anticiclonico dalla Penisola Iberica, che è andato a congiungersi con l'altro campo di alta pressione che domina in modo persistente sull'Europa Centro-Orientale, convogliando anche ulteriori masse d'aria calde d'origine sub-tropicale.

Tale scenario determina un contesto di caldo anomalo su gran parte del Continente, con temperature anche di oltre 10 gradi superiori alle medie previste per questo periodo. Solo in Gran Bretagna imperversa il maltempo autunnale, con il transito di una profonda depressione atlantica, costretta però a piegare verso alte latitudini.

Tornando all'Italia, il bel tempo prevale sull'Italia Centro-Settentrionale, con anche tepore piuttosto accentuato. Situazione diversa al Sud, specie tra la Sicilia e la Calabria, dove persisterà una circolazione instabile che richiamerà masse d'aria umide ad alimentare maltempo con temporali che potranno risultare anche forti, soprattutto sui settori ionici.

PERSISTENTE METEO INSTABILE ALL'ESTREMO SUD ITALIA

Nonostante il predominio anticiclonico, le estreme regioni meridionali rimarranno influenzate da instabilità dura a morire, a causa di una lacuna ciclonica persistente tra la Sicilia ed il Mar Ionio. Questo scenario perdurerà per tutto il weekend, con piogge o temporali anche di forte intensità tra Sicilia e Calabria ionica.

Ad inizio settimana assisteremo ad un nuovo netto cedimento anticiclonico sulla Penisola Iberica, con riflessi anche sul Mediterraneo e sull'Italia dove si indebolirà l'alta pressione. Avremo più variabilità, ma non giungeranno perturbazioni organizzate. L'area instabile sui mari più meridionali verrà alimentata da altre correnti umide e persisterà il rischio nubifragi sempre tra Calabria e Sicilia.

METEO SABATO 13 OTTOBRE INSTABILE AL SUD, MA SOLEGGIATO ALTROVE

Non si avranno sostanziali novità, con tempo diffusamente soleggiato al Centro-Nord salvo addensamenti temporanei più consistenti sui rilievi appenninici e nuvolaglia a ridosso dei settori alpini centro-occidentali. L'instabilità penalizzerà ancora la Sicilia dove non mancheranno temporali sparsi.

Le aree più sensibili al maltempo dovrebbero essere il messinese jonico, soprattutto i versanti più meridionali, ma anche il catanese ed il siracusano. Piogge e rovesci si avranno anche sul lato meridionale della Calabria ionica. Qualche acquazzone interesserà anche la Sardegna sud-orientale, ìl Salento, l'entroterra lucano ed il Cilento.

METEO DOMENICA 14 OTTOBRE, FORTE MALTEMPO TRA CALABRIA E SICILIA

Rovesci intensi insisteranno sul lato orientale della Sicilia, ma il maltempo si intensificherà sulla Calabria centro-meridionale con rischio nubifragi sui settori ionici. Qualche pioggia potrebbe espandersi verso Lucania e Campania, mentre isolati rovesci potrebbero interessare le aree orientali e meridionali della Sardegna.

Altrove cielo sereno salvo temporanei annuvolamenti lungo la dorsale, ma senza fenomeni di rilievo. Tendenza ad aumento delle nuvolosità sul Nord-Ovest con prime precipitazioni possibili sulle Alpi Occidentali per un fronte in avvicinamento da ovest, che anticiperà un certo cambiamento.

MITEZZA ASSOLUTA PER IL PERIODO

La presenza del sole favorirà clima ancora più caldo del normale, con punte nei valori massimi fino a 26/28 gradi soprattutto lungo le regioni interne pianeggianti del versante tirrenico. Una lieve flessione termica potrà aversi sulle regioni meridionali per via dell'instabilità atmosferica, che limiterà il soleggiamento diurno.

ULTERIORI TENDENZE METEO

L'avvio di settimana potrebbe risultare di nuovo più instabile, ma il grosso delle precipitazioni continueranno ad accanirsi all'estremo Sud, specie su aree ioniche tra Calabria e Sicilia. Su queste ultime aree non sono da escludersi nubifragi locali e continuerà quindi il trend piovoso al Meridione ed Isole, rispetto al contesto ben più asciutto al Settentrione.

