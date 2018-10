Meteo domani, maltempo su parte dell'Italia. Alto rischio nubifragi

Dopo la Sardegna, forti piogge e temporali si apprestano a colpire in modo pesante il Nord-Ovest e l'Alta Toscana. Le condizioni meteo sono in ulteriore netto peggioramento per l'avanzata di una perturbazione da ovest, rallentata nel suo movimento dall'anticiclone di blocco presente sull'Europa Centro-Orientale.

Attese piogge persistenti e rischio nubifragi. Il maltempo è originato dall'afflusso delle correnti meridionali molto umide ed instabili, innescate da un'ampia circolazione ciclonica atlantica, che ha inglobato una depressione iberica già responsabile delle piogge alluvionali sulle Baleari, non solo in Sardegna.

La perturbazione faticherà parecchio a sfondare verso levante, in quanto avremo un vero e proprio braccio di ferro fra la depressione sul Mediterraneo Occidentale e l'anticiclone ben strutturato più ad est. Ciò porterà all'accanimento del maltempo, ma vediamo meglio il dettaglio del meteo per domani, 11 ottobre.

Avremo marcato maltempo al Nord-Ovest e Toscana, con fenomeni anche intensi e persistenti in Liguria, ma anche su settori occidentali e meridionali del Piemonte. Le precipitazioni saranno forti anche sull'Alta Toscana e si estenderanno a parte della Lombardia Occidentale ed Ovest Emilia, ma meno intense.

Attesi locali nubifragi, con accumuli anche superiori ai 100/120 mm specie sulla Liguria centro-occidentale. Maltempo inizialmente ancora accentuato anche in Sardegna, con temporali forti sui settori orientali ma tendenza a miglioramento.

Qualche piovasco o rovescio raggiungerà anche Umbria, Lazio e Sicilia, mentre altrove avremo solo nubi ma senza sostanziali fenomeni. Il clima resterà mite, ma sulle aree che verranno coinvolte dalle piogge, quindi in particolare il Nord-Ovest e Toscana, si avranno temporanee diminuzioni termiche dei valori massimi.

