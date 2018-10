Meteo domani, in arrivo forti piogge. Ecco il dettaglio delle zone colpite

Una circolazione ciclonica tra Spagna e Baleari ha finora solo lambito l'Italia, con meteo a tratti instabile specie in Sardegna. Il vortice sta ormai inglobato per essere dal flusso atlantico che andrà a rafforzare una perturbazione più organizzata, in lenta progressione verso la nostra Penisola.

L'area perturbata sarà ostacolata nella sua avanzata verso est dall'anticiclone di blocco sull'Europa Centro-Orientale. Tale scenario determina peraltro l'afflusso di correnti meridionali, con clima molto mite e temperature in ulteriore aumento lungo la Penisola.

Inizialmente solo le regioni più occidentali risentiranno dell'influenza perturbata ad ovest, che andrà a lambire col suo ramo caldo l'estremo Nord-Ovest, la Sardegna e localmente le regioni tirreniche. Ma vediamo quindi meglio nel dettaglio cosa attenderci dal meteo di domani, mercoledì 10 ottobre.

La perturbazione, come detto, avanzerà verso l'Italia. Si accentuerà il flusso di correnti umide meridionali e nel corso della giornata piogge e temporali raggiungeranno Liguria di Ponente, Piemonte Occidentale, Valle d'Aosta.

Entro sera i fenomeni si estenderanno a gran parte del Piemonte e localmente ai settori di ponente della Lombardia. Instabilità marcata anche in Sardegna, con acquazzoni e temporali in accentuazione sui versanti orientali, ma anche sui rilievi a sud/ovest di Cagliari.

Ancora discreto il tempo sul resto d'Italia, salvo addensamenti nuvolosi sparsi, più consistenti nelle ore più calde, lungo i rilievi della dorsale centro-meridionale appenninica con qualche piovasco. Le temperature resteranno molto miti, anche se in lieve calo nei valori massimi al Nord-Ovest per via del maltempo.

Pubblicato da Mauro Meloni

