METEO d'Autunno: previsione Aeronautica Militare prossimi 30 giorni

Il bollettino meteo dell'Aeronautica Militare che estende le linee di tendenza sino a 30 giorni prospetta anomalie climatiche.

Emerge che l'inizio della stagione autunnale sarà caratterizzata, probabilmente, da anomalie climatiche, che determineranno temperature superiori alla media stagionale. Saranno più prossime alla media al Centro Sud e le Isole Maggiori.

Le piogge saranno spesso superiori alla media al Sud e le Isole Maggiori, mentre saranno sotto la norma nel Nord Italia e parte del Centro, ove allo stesso tempo, la temperatura sarà sopra la media.

Quello che segue è il bollettino emesso dall'Aeronautica Militare.

Uno sguardo alle prossime settimane, periodo: 08 ottobre - 04 novembre 2018 (EMISSIONE venerdì 05/10/2018 - PROSSIMA EMISSIONE venerdì 12/10/2018)



Il carattere caotico dell'atmosfera comporta che le previsioni meteorologiche con indicazioni di dettaglio sull'evoluzione del tempo in singole località (previsioni di tipo classico), possano estendersi temporalmente solo a pochi giorni; oltre tale termine la previsione risulta inaffidabile. Le previsioni a lunga scadenza costituiscono l'ultima frontiera della meteorologia nel settore delle previsioni operative. Sono il risultato di una filiera articolata di processi che sono resi possibili grazie all'impiego di potenti calcolatori elettronici, di complessi modelli fisico-matematici che simulano più volte contemporaneamente (ensemble) il comportamento del Sistema atmosfera-oceano, ma anche dell'elaborazione di un massiccio flusso di dati meteo-marini. Infine, l'esperienza e l'interpretazione dell'uomo, in termini meteo-climatologici, gioca un ruolo altrettanto importante. Tuttavia, le previsioni a lungo termine sono molto diverse da quelle di tipo classico, in termini di dettaglio e di affidabilità, in quanto non forniscono l'evoluzione del tempo in singole località e/o in specifici istanti del giorno. Forniscono invece delle indicazioni probabilistiche dell'eventuale scostamento di un parametro meteo, in un determinato periodo, rispetto ai valori medi climatologici. Le previsioni che seguono rappresentano quindi delle tendenze dell'andamento atmosferico atteso e, pertanto, esprimono delle indicazioni di massima di ciò che possiamo ragionevolmente aspettarci nel periodo e nell'area indicata. (Prossima emissione, venerdì 12 Ottobre 2018).

08 - 14 Ottobre 2018

Durante la prima settimana sul nostro paese tende ad instaurarsi un'area di alta pressione, che interesserà buona parte della nazione ad eccezione delle Isole Maggiori e della Calabria. L'andamento delle precipitazioni risulterà al di sopra delle medie statistiche su regioni settentrionali, Sardegna e parte della Sicilia. Le temperature saranno più elevate rispetto ai valori statistici eccezion fatta per la Sicilia dove si manterranno nella norma.

15 - 21 Ottobre 2018

Nella seconda settimana il campo di pressioni tenderà ad affievolirsi. L'andamento delle precipitazioni si manterrà al di sopra della media al Sud. Al Centro-Nord invece, tenderà a risultare sotto media. Il quadro termico sarà caratterizzato da valori superiori a quelli di riferimento sulle regioni centrosettentrionali, mentre assumerà valori più vicini alla norma al meridione.

22 - 28 Ottobre 2018

La terza settimana vedrà una diminuzione della pressione specie sulle due Isole Maggiori e parte del Nord-Ovest. Le precipitazioni tenderanno ad essere superiori su tutta la nostra Penisola, mentre poche novità per le temperature che risulteranno nuovamente superiori rispetto alla media prevista.

29 - 04 Novembre 2018

L'ultima settimana, come spesso accade, mostra un segnale debole ed incerto. Il campo di pressioni risulta poco significativo, quindi i valori pluviometrici sono attesi in linea con il periodo. Per ciò che riguarda i regimi termici i modelli ancora indicano una moderata probabilità di valori di temperatura sopra la media.

Pubblicato da Federico De Michelis

