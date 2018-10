Sud Italia e Sicilia, il flagello del Maltempo: video meteo da Catania

Come illustra il video meteo, un forte temporale ha interessato Catania ieri. Si è trattato di un nubifragio. Nel frattempo, prosegue la forte ondata di maltempo al Sud, Sicilia e da oggi anche in Sardegna, con fenomeni di forte intensità che in alcune aree si sono anche intensificati.

In Sicilia e Calabria orientale ci sono varie località dove ormai sono caduti ben oltre i 200 millimetri di pioggia, equivalenti a 200 litri d'acqua per metro quadro.

A Catania, una grossa città che mostra i suoi problemi di raccolta delle acque piovane durante i forti e ricorrenti temporali, di pioggia ne è scesa, in uno dei tanti temporali, circa 50/55 millimetri in 20 minuti. Un quantitativo di pioggia che darebbe problemi a qualsiasi centro urbano.

Pubblicato da Federico De Michelis

