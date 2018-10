METEO con nuovo VORTICE e altro MALTEMPO, i dettagli e le novità

METEO DAL OGGI AL 14 OTTOBRE 2018, ANALISI E PREVISIONE

Una tregua sta caratterizzando il meteo in Italia, ma si tratta di un miglioramento solo parziale con condizioni di spiccata variabilità che andranno a favorire qualche nuova precipitazione, ma molto più circoscritta. Il vortice depressionario, protagonista nei giorni passati, è stato assorbito da una nuova area depressionaria ora sul sud della Francia.

Questo vortice andrà monitorato attentamente per quella che sarà l'evoluzione meteo attesa per la prima parte della settimana. Il vortice andrà a scivolare tra Baleari e Spagna nord-orientale, bloccato nella sua avanzata verso est dall'anticiclone di blocco sull'Europa Centro-Orientale che proteggerà anche gran parte d'Italia.

Tale connubio tra l'altro convoglierà masse d'aria miti dai quadranti meridionali sulla Penisola, che porteranno clima ancor più mite con temperature in risalita ben sopra la norma. Va detto che almeno il Sud beneficerà di una tregua, con precipitazioni scarse o assenti, mentre il meteo più instabile riguarderà il Nord-Ovest almeno nei primi giorni della settimana.

EVOLUZIONE METEO SETTIMANA, POSSIBILE PEGGIORAMENTO

Si profila un vero e proprio braccio di ferro fra l'area depressionaria sul Mediterraneo Occidentale e l'anticiclone ben strutturato più ad est, a proteggere anche gran parte d'Italia. Solo le regioni più occidentali risentiranno della marginale influenza del vortice di bassa pressione, che andrà a lambire col suo ramo caldo l'estremo Nord-Ovest, la Sardegna e localmente le regioni tirreniche.

Sul resto d'Italia si profila invece meteo discreto. Un più considerevole peggioramento potrebbe avvenire verso metà settimana, quando sui mari occidentali italiani si accentuerà la confluenza di correnti umide e miti sciroccali con aria più fresca atlantica. In questo frangente il Nord-Ovest e le Tirreniche potrebbero risentire di meteo perturbato, con piogge e temporali anche di forte intensità.

METEO AVVIO SETTIMANA, GENERALE VARIABILITA'

Un ulteriore miglioramento caratterizzerà la giornata di oggi, ma una circolazione d'aria mite ed umida porterà nuvolaglia sparsa più consistente al Sud, su regioni adriatiche e a ridosso dei rilievi della dorsale appenninica, con possibilità di qualche piovasco. Il vortice ad ovest dell'Italia lambirà la Sardegna e l'estremo Nord-Ovest, con qualche pioggia o temporale più significativo.

POSSIBILE PEGGIORAMENTO METEO VERSO META' SETTIMANA

Nelle giornate di martedì e mercoledì sembra potersi accentuare il maltempo su Piemonte, Liguria e Sardegna, per effetto delle propaggini più orientali della depressione atlantica. Correnti sciroccali potrebbero addossare abbondanti piogge su queste zone, ma resta una tendenza da confermare e tutto può cambiare a seconda di piccoli cambiamenti relativi all'espansione della depressione stessa.

L'evoluzione resta molto incerta, proprio per la lenta evoluzione della perturbazione mediterranea a causa del blocco anticiclonico. La possibilità di maltempo riguarderà le regioni più ad ovest. C'è quindi rischio che, in caso di effettivo ingresso perturbato, le precipitazioni possano accanirsi in modo persistente sulle medesime zone, specie il Nord-Ovest, la Sardegna e le Tirreniche.

RIALZO DELLE TEMPERATURE

Particolare mitezza si prevede nella prima parte della settimana, in quanto non sono previste nuove irruzioni fredde. E' anzi probabile un rialzo termico dei valori massimi diurni che si porteranno ben oltre la norma, per effetto del richiamo di masse d'aria più calde d'origine subtropicale con clima localmente tardo estivo.

ULTERIORI TENDENZE METEO

La prognosi per la seconda parte della settimana è molto incerta, in quanto dipenderà dall'esito del braccio di ferro fra l'anticiclone europeo e la depressione atlantica. Se avrà la meglio l'anticiclone è lecito attendersi meteo discreto, mentre se la depressione riuscirà ad intrufolarsi più direttamente sull'Italia, è possibile un espansione del maltempo, con evoluzione insidiosa per nubifragi.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina