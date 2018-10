METEO ITALIA, MALTEMPO. Weekend movimentato con PIOGGE e TEMPORALI

METEO DAL 6 AL 12 OTTOBRE 2018, ANALISI E PREVISIONE

Nubifragi hanno flagellato il Sud, dove la situazione meteo è critica con conseguenze anche tragiche per le alluvioni lampo in Calabria. Il meteo tende però finalmente a migliorare in parte sul Meridione, ma l'area di bassa pressione non abbandona l'Italia e sta risalendo verso nord con ripercussioni che si avvertiranno sulle regioni centro-settentrionali della Penisola.

La bassa pressione, seppure in indebolimento, si andrà a collocare verso l'Alto Tirreno, con precipitazioni che torneranno sul Nord Italia. Quest'anomala risalita a nord della bassa pressione è dovuta al blocco anticiclonico a oriente, che impedisce una naturale evoluzione del vortice verso levante. In questo modo il vortice verrà poi riassorbito dalla circolazione di correnti atlantiche.

Il maltempo si manterrà piuttosto accentuato sulle regioni centrali, specie i versanti tirrenici con rischio di qualche nubifragio. Avremo instabilità diffusa, ma senza più i fenomeni così violenti su quelle aree dell'estremo Sud Italia così martoriate dal maltempo, dove si profila una tregua con precipitazioni scarse o assenti.

TENDENZA METEO PROSSIMA SETTIMANA, ALTRE PIOGGE

Dicevamo del fatto che il vortice entro il weekend verrà riassorbito dal flusso oceanico, che si sta abbassando di latitudine sull'Europa Centro-Occidentale. Si formerà un nuovo vortice di bassa pressione sulla Francia Meridionale, che influenzerà in parte il meteo sull'Italia nei giorni successivi.

La circolazione di bassa pressione tenderà a collocarsi nei pressi delle Baleari, lambendo l'estremo Nord-Ovest, la Sardegna e localmente le regioni tirreniche, con rischio di qualche pioggia più consistente. Sarà variabile il meteo su gran parte d'Italia, anche se con piovaschi di poco conto dato l'afflusso d'aria umida e al tempo stesso mite che favorirà un aumento delle temperature.

METEO SABATO 6 OTTOBRE, PEGGIORA AL NORD MA INSTABILE AL CENTRO-SUD

La risalita della perturbazione determinerà brutto tempo anche al Nord, con molte nubi e precipitazioni più probabili in genere sul Triveneto e sull'Emilia. Instabilità diffusa anche su tutto il Centro-Sud, con precipitazioni disorganizzate che potranno essere localmente forti soprattutto TRA Lazio e Campania

Altre precipitazioni sparse interesseranno la Sardegna, ma stavolta sui settori occidentali. Residuo maltempo al Sud, con qualche rovescio anche forte specie si settori ionici della Puglia. Il maltempo allenterà invece la morsa tra la Calabria e la Sicilia, dove prevarranno le schiarite e sarà bassa la probabilità di piogge.

METEO DOMENICA COMPROMESSO SPECIE AL CENTRTO-NORD

Molte nubi e frequenti piogge, anche sotto forma di temporale, inizialmente su Nord-Est, Emilia, regioni centrali tirreniche e Campania. Altrove contesto più asciutto, con minore probabilità di precipitazioni, ma la tendenza è per un peggioramento al Nord-Ovest, con precipitazioni in arrivo specie sui settori alpini.

CLIMA MITE

Lieve calo delle temperature massime al Nord, per il ritorno delle precipitazioni che andrà ad inibire il soleggiamento. Il contesto climatico si manterrà mite e così sarà anche nella prima parte della prossima settimana, in quanto non sono previste nuove irruzioni fredde. E' anzi probabile un rialzo termico dei valori massimi diurni.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Situazione ancora incerta nella prima parte della nuova settimana, con possibilità di nuove precipitazioni legate al mantenimento di un po' d'instabilità. Avremo un ribaltamento rispetto agli ultimi giorni, nel senso che qualche precipitazione più significativa potrebbe colpire anche l'estremo Nord-Ovest. Andrà invece meglio al Meridione.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

