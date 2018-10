METEO ITALIA forte MALTEMPO, nubifragi, peggioramento verso il Nord

METEO DA OGGI ALL'11 OTTOBRE 2018, ANALISI E PREVISIONE

L'area di bassa pressione, che insiste con fulcro tra Sicilia e Tunisia, tende lentamente a risalire verso nord con ripercussioni meteo che si avvertiranno su gran parte della Penisola. Attualmente il maltempo si accanisce tra l'estremo Sud e le due Isole Maggiori, dove non mancano temporali anche di forte intensità, persino locali nubifragi.

Il prevalente bel tempo al Centro-Nord lascia così spazio ad un peggioramento sulle regioni centrali, dove l'instabilità sarà protagonista nel corso di venerdì, quando la depressione si riporterà in Sardegna. Il maltempo si manterrà piuttosto accentuato sull'Isola, nonché sui versanti ionici delle regioni meridionali.

Resisterà il bel tempo al Nord ma con tendenza a peggioramento a partire dall'Emilia Romagna. L'area di bassa pressione nel fine settimana andrà di nuovo ad inglobare tutta la Penisola, comprese le regioni settentrionali, in quanto il centro del vortice tenderà a portarsi tra la Corsica ed il Mar Ligure.

EVOLUZIONE METEO WEEKEND, PIU' INSTABILE AL NORD

Quest'anomala risalita a nord della bassa pressione è dovuta al blocco anticiclonico, che ne impedisce una naturale evoluzione verso levante. In questo modo il vortice verrà poi riassorbito dalla circolazione di correnti atlantiche, che si sta abbassando di latitudine sull'Europa Centro-Occidentale.

Avremo così instabilità più diffusa, anche se il vortice sarà in fase di parziale indebolimento e pertanto ci attendiamo fenomeni non così diffusi e solo localmente di entità significativa, specie sulle regioni centrali tirreniche. Un miglioramento meteo potrebbe aversi all'estremo Sud e Sicilia tra sabato, proprio le zone attualmente più martoriate.

METEO DI OGGI VENERDI' 5 OTTOBRE, TORNANO TEMPORALI SUL CENTRO ITALIA

Giornata dal meteo compromesso tra estremo Sud ed Isole, con precipitazioni temporalesche anche violente sulle aree ioniche e sulla Sardegna orientale, con rischio nubifragi.

Una forte ondata di maltempo continuerà ad interessare la Sicilia orientale e sopratutto gran parte della Calabria, con rischio di nubifragi.

L'instabilità associata alla perturbazione, si espanderà verso le regioni centrali, con piogge e rovesci più significativi sui versanti adriatici, e più sparsi anche sulle coste tirreniche.

Generalmente soleggiato al Nord, dove il peggioramento inizierà a manifestarsi verso sera con un aumento delle nubi ed arrivo delle prime piogge che, dalle Marche, si estenderanno in nottata verso l'Emilia Romagna e le coste settentrionali adriatiche. Si tratterà di fenomeni deboli, essenzialmente piovaschi.

METEO WEEKEND, PEGGIORA AL NORD MA INSTABILE ANCHE ALTROVE

Il vortice tenderà a risalire verso nord. Sabato ritroveremo così brutto tempo anche al Nord, con molte nubi e precipitazioni più probabili in genere sul Triveneto e sull'Emilia. Instabilità diffusa anche su tutto il Centro-Sud, con precipitazioni disorganizzate che potranno essere localmente forti soprattutto sul medio-alto versante tirrenico.

Altre precipitazioni sparse interesseranno il Sud, specie i settori ionici di Salento e Lucania. Variabilità sulla Sardegna, mentre migliorerà tra Bassa Calabria e Sicilia. Domenica meteo ancora compromesso su Emilia, regioni centrali tirreniche e Campania. Altrove contesto più asciutto, con minore probabilità di precipitazioni, ma la tendenza è da confermare.

TEMPERATURE NELLA NORMA

Atteso solo un contenuto calo delle temperature massime al Centro-Nord, per il ritorno delle precipitazioni che andrà ad inibire il soleggiamento. Il contesto climatico si manterrà mite e così sarà anche nella prima parte della prossima settimana, in quanto non sono previste nuove irruzioni fredde.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Variabilità perdurante nella prima parte della nuova settimana, con possibilità di nuove precipitazioni legate al mantenimento di un po' d'instabilità. Avremo un ribaltamento rispetto agli ultimi giorni, nel senso che qualche precipitazioni significativa potrebbe colpire anche l'estremo Nord-Ovest.

Pubblicato da Mauro Meloni

