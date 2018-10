Meteo avverso sull'Italia. Venti attesi in rinforzo e forti mareggiate

L'Italia è in balia del primo vero guasto meteo di stampo autunnale, che ha cambiato notevolmente lo scenario proprio in coincidenza dell'avvio di ottobre. L'aria più fresca di origine nordica sta infatti favorendo l'approfondirsi di un vortice sull'Alto Tirreno, in lento spostamento verso sud.

Quest'area depressionaria sta innescando venti sostenuti, in rotazione antioraria attorno al centro della bassa pressione. I venti rinforzeranno ulteriormente nella giornata di martedì in molte zone. I mari sono già agitati attorno alla Sardegna e parte del Tirreno, con onde molto alte sul Mar di Corsica.

Nel corso di martedì 2 ottobre, il centro della bassa pressione si sposterà sul Tirreno Centrale. Avremo così venti molto intensi in genere da NE su Adriatico Centro-Settentrionale, Liguria e Toscana con raffiche forti di Bora su Trieste, da N/NO in Sardegna. Spirerà ancora libeccio, meno intenso, sulle regioni meridionali.

Lo stato del mare diverrà quindi piuttosto proibitivo tra Tirreno, Mar Ligure e parte dell'Adriatico, con onde più alte sui tratti costieri della Sardegna, specie i versanti occidentali dove l'altezza d'onda supererà I 4 metri.

Tutto questo vento non farà che accentuare ulteriormente la sensazione di clima decisamente autunnale. Per mercoledì la depressione si sposterà in Sicilia e i venti spireranno quasi ovunque settentrionali, più sostenuti al Centro-Sud con ulteriori mareggiate sulle coste esposte.

