Meteo in Italia per domani, maltempo e crollo termico in rotta al Centro-Sud

Ottobre è iniziato con una svolta meteo eclatante, per l'affondo di una perturbazione nord-atlantica accompagnata da un nucleo d'origine artica. Una bassa pressione si è così andata a scavare tra Corsica e Mar Ligure.

Il fronte perturbato ha raggiunto Nord Italia e Toscana, con progressivo calo termico e neve già giunta alle Alpi fino a quote localmente inferiori ai 1500 metri. La circolazione ciclonica si porterà adesso verso il cuore del Mar Tirreno, favorendo lo spostamento dei fenomeni verso il Centro-Sud.

Nel dettaglio, il meteo per domani martedì 2 ottobre sarà quindi compromesso su buona parte d'Italia. Il vortice di bassa pressione si andrà ad intensificare sul Mar Tirreno, con il grosso delle precipitazioni che riguarderà il Centro-Sud e le due Isole Maggiori, dove sono attese piogge e temporali sparsi.

Migliora al Nord, tranne che in Romagna dove sono attese forti piogge. Entro fine giornata lo scenario migliorerà in parte anche su Toscana e Marche, dove è attesa un'attenuazione dei fenomeni. I venti saranno in rinforzo da N/NE tra Adriatico Centro-Settentrionale, Mar Ligure e Toscana.

Raffiche di vento da N/NW insisteranno in Sardegna, mentre correnti sud/occidentali spireranno ancora al Sud. Le temperature sono previste in netto calo al Centro-Sud, con condizioni climatiche autunnali. Una lieve risalita termica nei valori massimi è attesa solamente al Nord-Ovest.

Pubblicato da Mauro Meloni

