Meteo oggi 29 settembre inizialmente soleggiato, ma novità in arrivo

Stiamo monitorando attentamente il ciclone mediterraneo sullo Ionio Meridionale che, pur rimanendo ai margini delle vicende meteo del nostro Paese, desta interesse per le sue peculiarità che lo hanno fatto divenire Ciclone Tropicale (TLC), con il rischio di evoluzione persino a Medicane.

L'anticiclone presente sull'Italia tende comunque lievemente ad indebolirsi, con nuove correnti fresche che tendono ad affluire di nuovo da nord-est, quindi con il ritorno di ventilazione di grecale. Si tratta di un modesto ingresso di una circolazione settentrionale collegata ad un'irruzione fresca diretta sui Balcani.

Nel complesso, il meteo dovrebbe comunque mantenersi quasi ovunque discreto e la nuvolosità, nel corso del weekend, non sarà in grado di dar luogo a fenomeni degni di nota. Ma vediamo quello che sarà il dettaglio del meteo per oggi, sabato 29 settembre.

Anzitutto la nuvolosità sarà in diradamento al Sud, per lo spostamento dei ciclone mediterraneo sulla Grecia. Questo determinerà un miglioramento ed anche il moto ondoso si attenuerà, dopo le mareggiate che hanno investito le coste ioniche, specie i settori tra Calabria e Sicilia.

Il sole resterà protagonista su gran parte dell'Italia, ma con nubi perlopiù innocue in arrivo su alcune regioni, specie al Nord, su aree alpine e prealpine, oltre che sulle regioni adriatiche appenniniche, per effetto di una nuova irruzione d'aria più fresca che veicolerà correnti da nord-est. Sarà possibile solo qualche debole locale piovasco.

