METEO ITALIA, da lunedì PIOGGE e TEMPORALI, neve su Alpi

METEO DAL 30 SETTEMBRE AL 6 OTTOBRE 2018, ANALISI E PREVISIONE

Ci troviamo alle prese con un fine settimana dal meteo relativamente tranquillo sull'Italia, con il predominio dell'alta pressione capace di garantire condizioni prevalentemente soleggiate con clima molto gradevole e, nel contempo, allontanare il ciclone mediterraneo in direzione della Grecia e della Turchia.

Il meteo si manterrà ancora discreto nel corso di domenica e la nuvolosità non sarà in grado di dar luogo a fenomeni degni di nota. Dominerà anzi il sole, in attesa di un assalto perturbato più incisivo che punterà il nostro Paese a partire dalle regioni settentrionali, favorendo un peggioramento meteo di cui risentiremo soprattutto lunedì.

Una circolazione instabile tenderà a posizionarsi sulla Francia fin da domenica e agevolerà l'affondo di un fronte freddo, pilotato da una depressione scandinava, che si addosserà alle Alpi già alla fine di domenica. L'impulso perturbato e l'aria fredda al seguito entreranno in scena in avvio di settimana.

METEO MOVIMENTATO NEI PRIMI GIORNI DELLA SETTIMANA

Attesa la formazione di un vortice ciclonico inizialmente tra Corsica ed Alto Tirreno ed in successiva lenta evoluzione verso sud. Ci attendiamo una fase veloce di maltempo, che potrebbe però insistere tra Isole Maggiori e regioni tirreniche. Per effetto dell'aria più fredda, giungerà anche la neve sulle Alpi fino attorno ai 1500 metri.

Resta parzialmente incerta l'evoluzione, in virtù di una traiettoria ballerina del vortice che si isolerà in pieno Mediterraneo, andando a stazionare probabilmente per qualche giorno a ridosso della Sardegna. L'instabilità sarà quindi più accentuata sulle aree occidentali, dove andrà tenuto conto di qualche fenomeno temporalesco di forte intensità.

METEO DOMENICA 30 SETTEMBRE, SOLE PREVALENTE E PEGGIORA DALLA SERA

Scenari di bel tempo soprattutto al Centro-Sud a parte temporanei addensamenti sui rilievi senza però sostanziali fenomeni. L'evoluzione verso fine giornata sarà improntata verso un peggioramento, con nubi più consistenti su Alpi e Prealpi che daranno luogo a primi fenomeni a partire dai settori occidentali. Locali piovaschi raggiungeranno anche Liguria e coste toscane.

GUASTO METEO FRA LUNEDI' E MARTEDI'

Il fronte perturbato, accompagnato da aria più fresca da nord, favorirà l'approfondimento di un vortice di bassa pressione tra Mar Ligure ed Alto Tirreno. Il meteo si guasterà al Nord, con piogge e rovesci sparsi, oltre a nevicate sulle Alpi che si porteranno fino a quote attorno ai 1500 metri, per via d'aria più fredda.

In giornata, temporali in accentuazione tra la Sardegna e i versanti tirrenici. Più protette le regioni adriatiche ed il Sud Peninsulare, ma tende a peggiorare in Sicilia. Martedì il grosso delle precipitazioni riguarderà l'area fra il Tirreno e le due Isole Maggiori, ma sarà variabile su tutto il Centro-Sud con piogge anche sul medio adriatico. Migliora al Nord, tranne che in Emilia Romagna.

CALO TERMICO IN VISTA

In corrispondenza dell'arrivo della perturbazione, ad inizio settimana è attesa una flessione delle temperature a partire dal Nord, mentre un temporaneo rialzo riguarderà il Meridione, prima dell'ingresso in scena del nuovo vortice perturbato che determinerà condizioni climatiche più autunnali. Tuttavia, i valori non si discosteranno troppo dalla norma stagionale.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Il vortice potrebbe insistere per gran parte della settimana, rimanendo bloccato a ridosso della Sardegna. Sul finire della settimana, l'area ciclonica potrebbe essere riagganciata dal flusso perturbato atlantico. L'autunno quindi procede un po' a strappi, in attesa di decollare in modo più serio.

