METEO ITALIA. MALTEMPO in rotta verso il Centro-Sud. PIOGGIA e FORTI VENTI

METEO DAL 2 ALL'8 OTTOBRE 2018, ANALISI E PREVISIONE

Avvio d'ottobre all'insegna di un deciso cambiamento meteo per l'affondo di una perturbazione nord-atlantica. Il fronte ha raggiunto Nord Italia e Toscana, favorendo la nascita di un centro di bassa pressione, in approfondimento tra Corsica, Mar Ligure ed Alto Tirreno ed in successiva lenta evoluzione verso sud.

La perturbazione è accompagnata da correnti più fredde dal Nord Europa, con progressivo calo termico e neve già giunta alle Alpi fino a quote localmente inferiori ai 1500 metri. La circolazione ciclonica si porterà poi verso la Sardegna e successivamente la Sicilia, favorendo lo spostamento dei fenomeni verso il Centro-Sud.

Le precipitazioni più consistenti si abbatteranno al Sud, sulle Isole dove sarà possibile qualche fenomeno temporalesco di forte intensità, localmente anche nubifragi. Forti piogge anche sulle regioni centrali adriatiche, mentre il Nord godrà di un immediato miglioramento salvo strascichi perturbati soprattutto sull'Emilia Romagna.

METEO COMPROMESSO PER OSTICA DEPRESSIONE, AUTUNNO

Stavolta non sembrano esservi le condizioni per una possibile degenerazione a ciclone mediterraneo di stampo simil tropicale, ma la circolazione ciclonica sarà comunque energica ed in grado di dare origine a maltempo localmente intenso. Il vortice, nato per effetto del blocco d'aria fredda dal Nord Europa, avrà una lenta evoluzione.

IL maltempo non mollerà facilmente la presa e l'instabilità diverrà più accentuata al Sud, oltre che tra Sicilia e Sardegna fin dopo metà settimana. Il sole prevarrà invece al Nord ed in parte sulle regioni centrali, per il maggiore influsso dell'anticiclone disteso sul Centro Europa. Sul finire della settimana le umide correnti atlantiche potrebbero determinare un peggioramento verso il Nord.

METEO MARTEDI' 2 OTTOBRE CON MALTEMPO AL CENTRO-SUD

Il vortice di bassa pressione si andrà ad intensificare sul Mar Tirreno, con il grosso delle precipitazioni che riguarderà il Centro-Sud e le due Isole Maggiori, dove sono attese piogge e temporali sparsi. Migliora al Nord, tranne che in Romagna dove sono attese forti piogge. Entro fine giornata lo scenario migliorerà in parte anche su Toscana e Marche.

METEO META' SETTIMANA, VIOLENTE PRECIPITAZIONI AL SUD

Mercoledì l'area di bassa pressione si porterà verso la Sicilia, con le precipitazioni che andranno così a localizzarsi sulle regioni meridionali peninsulari, le due Isole Maggiori, ma anche Abruzzo e Molise. Le piogge più intense sono attese sulla Sardegna orientale, nonché sui settori ionici di Basilicata e Calabria, con anche il rischio di nubifragi.

Poche novità per giovedì, con ancora la depressione insistente sui bacini meridionali e pertanto piogge e temporali anche forti coinvolgeranno sempre il Sud Peninsulare, la Sicilia e Sardegna. Un po' d'instabilità coinvolgerà anche parte delle regioni centrali, mentre il Nord godrà di generali condizioni di bel tempo.

DIFFUSO CALO TERMICO, MA POI VALORI IN RISALITA AL NORD

L'intrusione dell'aria fredda, con la perturbazione, provocherà un calo termico in espansione al Centro-Sud, che determinerà condizioni climatiche più autunnali anche sul resto della Penisola. Le temperature saranno comunque prossime alla media stagionale e tenderanno a risalire gradualmente al Nord nei valori massimi già entro mercoledì per il diffuso soleggiamento.

ULTERIORI TENDENZE METEO

L'area ciclonica insisterà al Sud per quasi tutto il settimana, mentre l'anticiclone tenderà a riconquistare l'Italia Centro-Settentrionale. Sul finire della settimana, appare probabile un nuovo peggioramento a partire dal Nord per una perturbazione nord-atlantico. L'autunno quindi sembra deciso ad accelerare.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

