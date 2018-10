METEO ITALIA. Acuto MALTEMPO per il Sud e Isole, CAMBIAMENTO da venerdì ovunque

METEO DA OGGI AL 9 OTTOBRE 2018, ANALISI E PREVISIONE

L'Italia è stretta nella morsa di un vortice ciclonico, responsabile di questo avvio d'ottobre autunnale dal meteo così movimentato. La depressione si è scavata a seguito del sopraggiungere di un flusso di correnti fredde nord-atlantiche ed ora il vortice tende ad isolarsi tra il Tirreno e le due Isole Maggiori.

Un miglioramento si è già avuto al Nord, ma ora la bassa pressione tende a sprofondare sui mari meridionali e tenderà ad interessare più direttamente soprattutto le regioni del Sud Italia, ma anche Sardegna e Sicilia. Le precipitazioni più consistenti si abbatteranno sui settori ionici del Sud dove sarà possibile qualche fenomeno temporalesco di forte intensità, localmente anche nubifragi.

Forti piogge si avranno anche sulla Sardegna orientale, mentre un miglioramento interesserà anche parte delle regioni centrali dopo il Settentrione. Strascichi d'instabilità permarranno sulle regioni centrali adriatiche ed in parte anche sul Lazio, ove andranno messi in conto locali improvvisi acquazzoni.

PERSISTENTE DEPRESSIONE, METEO PER GIORNI INSTABILI

La circolazione ciclonica sarà ostica, rimanendo intrappolata sui mari meridionali italiani. Stavolta non sembrano esservi le condizioni per una possibile degenerazione a ciclone mediterraneo di stampo simil tropicale, ma la circolazione ciclonica sarà comunque energica ed in grado di dare origine a maltempo localmente intenso.

L'instabilità risulterà piuttosto accentuata al Sud, oltre che tra Sicilia e Sardegna fin dopo metà settimana. Il sole prevarrà invece al Nord ed in parte sulle regioni centrali, per il maggiore influsso dell'anticiclone disteso sul Centro Europa. Sul finire della settimana le umide correnti atlantiche potrebbero riagganciare la depressione mediterranea, con peggioramento sul Nord Italia.

METEO OGGI 3 OTTOBRE CON MALTEMPO AL SUD ITALIA

L'area di bassa pressione si porterà verso la Sicilia, con le precipitazioni che andranno così a localizzarsi sulle regioni meridionali peninsulari, le due Isole Maggiori, ma anche Abruzzo e Molise. Le piogge più intense sono attese sulla Sardegna orientale, nonché sui settori ionici di Basilicata e Calabria, con anche il rischio di nubifragi. I venti soffieranno tesi da nord/est.

*METEO INSTABILE, DA VENERDI' IMPORTANTI NOVITA'

Scenario sostanzialmente immutato per giovedì, con ancora la depressione insistente sui bacini meridionali e pertanto piogge e temporali anche forti coinvolgeranno sempre il Sud Peninsulare, in particolare la Calabria, la Sicilia e la Sardegna. Un po' d'instabilità coinvolgerà anche parte delle regioni centrali, mentre il Nord godrà di generali condizioni soleggiate.

Venerdì i fenomeni più intensi insisteranno tra estremo Sud ed Isole, ma l'instabilità si espanderà verso le regioni centrali e a fine giornata sarà possibile un peggioramento anche tra Marche, Romagna e Basso Veneto per la ritornante perturbata dall'Adriatico. Il vortice tenderà a risalire verso nord, riagganciato dal flusso atlantico in abbassamento di latitudine sul Centro-Ovest Europa.

TEMPERATURE IN RISALITA, MA METEO AUTUNNALE

Il vortice di bassa pressione, isolandosi sui mari meridionali, perderà l'alimentazione fredda che l'aveva contraddistinto. Le temperature subiranno un nuovo rialzo, ma saranno comunque prossime alla media stagionale. Farà inizialmente un po' più caldo al Nord, anche per la maggiore presenza del sole.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Sul finire della settimana, appare probabile un nuovo peggioramento a partire dal Nord per una perturbazione nord-atlantica. L'autunno quindi sembra deciso ad accelerare e non si esclude che nuovi affondi perturbati diano origine a vortici di bassa pressione in lenta evoluzione sui mari italiani.

