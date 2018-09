METEO ITALIA. Soleggiato, ma CICLONE sullo Ionio. Fresco nel weekend

METEO DAL 28 SETTEMBRE AL 4 OTTOBRE 2018, ANALISI E PREVISIONE

Non dovrebbe sortire grossi effetti dal punto di vista meteo sull'Italia quel ciclone mediterraneo, atteso approfondirsi fino a divenire una potenziale uragano mediterraneo. La posizione defilata sul Basso Ionio terrà alla larga al maltempo e al più delle locali piogge, non intense, dovrebbero lambire i settori ionici di Calabria e Sicilia.

L'anticiclone domina in questo frangente sull'Italia, convogliando aria ben più mite in quota di matrice subtropicale. Le temperature si stanno impennando e torna un po' di tepore diurno, allontanando verso est l'aria fresca affluita negli ultimi giorni. In questa fase l'anticiclone si estende più deciso sul Mediterraneo, chiudendo la porta alle correnti fresche orientali.

L'influenza dell'anticiclone garantirà tempo in prevalenza stabile, soleggiato e mite venerdì, mentre nel weekend una nuova irruzione fresca, diretta sui Balcani, lambirà la nostra Penisola facendo affluire nuove correnti di Grecale. Nel complesso, il meteo dovrebbe comunque mantenersi quasi ovunque discreto.

VERSO METEO PIU' MOVIMENTATO AD INIZIO OTTOBRE

Molto interessante da monitorare il ciclone mediterraneo dei prossimi giorni, anche se non causerà particolari conseguenze sul meteo in Italia. Si tratta di una depressione molto insidiosa e da monitorare con attenzione, in quanto potrebbe evolvere a ciclone dalle caratteristiche tropicali. Tale transizione sarebbe agevolata dalle acque molto calde del Mar Ionio.

Il dominio dell'anticiclone si indebolirà comunque a fronte di nuovi impulsi d'aria fresca da nord. Un'incursione perturbata più significativa è attesa in avvio d'ottobre, quindi prima parte della prossima settimana, con la formazione di un vortice ciclonico che potrebbe portare una fase di maltempo soprattutto al Centro-Sud Italia.

METEO VENERDI' 28 SETTEMBRE, QUALCHE DISTURBO AL SUD

Tempo ampiamente soleggiato sull'Italia, con uniche insidie limitate alle estreme regioni meridionali della Penisola, dove sui settori ionici di Puglia, Calabria e Sicilia avremo nubi associate a qualche debole locale precipitazione. Saranno fenomeni legati all'approfondimento di quella depressione esplosiva al largo sul Mar Ionio.

METEO WEEKEND, SOLE PREVALENTE MA VENTI DI NUOVO IN RINFORZO

Il sole resterà protagonista, ma con nubi innocue in arrivo su alcune regioni, specie al Nord e sulle regioni adriatiche appenniniche, per effetto di una nuova irruzione d'aria più fresca che andrà a lambire il nostro Paese, portando anche un rinforzo dei venti di grecale. Attenzione a domenica, quando qualche pioggia potrebbe giungere tra Nord-Ovest, Toscana e Sardegna settentrionale.

SALISCENDI DELLE TEMPERATURE

Venerdì ulteriore rialzo termico. Tornerà il tepore in pieno giorno con valori di nuovo oltre la norma, ma non dovrebbero tornare quelle condizioni di caldo anomalo che avevano dominato fino a pochi giorni fa. Da segnalare il nuovo calo termico del weekend, non così forte come quello riscontrato nei giorni scorsi, a causa di venti più freschi di grecale e tramontana.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Importanti novità si scorgono in direzione dei primi giorni d'ottobre. Una saccatura potrebbe affondare verso l'Europa Centrale ed il Mediterraneo, spingendo una perturbazione che andrebbe a coinvolgere anche l'Italia. Ci sarebbe lo spazio per le prime piogge autunnali, che potrebbero coinvolgere più direttamente il Centro-Sud e i versanti adriatici.

