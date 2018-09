Meteo dal tropicale all'inizio d'Autunno, ma non per tutti. GELO in montagna

Buona giornata ai lettori di Meteo Giornale. Innanzitutto, stamattina per gran parte degli italiani è un risveglio al fresco. Non pochi, forse come me, stanotte si sono alzati per chiudere la finestra perché sentivano un fresco a cui non eravamo abituati.

Il tempo è cambiato, come ampiamente annunciato sono scese le temperature su valori di inizio autunno, e per il centro nord Italia i termometri sono su valori in linea con fine settembre.

Rispetto a ieri mattina ci sono stati cali termici che oscillano da 5 a 10°C circa. Siamo passati in molte località da una notte detta tropicale per le alte temperature notturne, ad una fresca notte in media con il clima autunnale.

Comunque, di questi tempi parlare di normalità è un tema delicato, in quanto viviamo una serie di sconvolgimenti climatici che a memoria d'uomo non hanno precedenti. I paragoni con un passato senza strumenti di rilevamento sono da intendere come stima e non certezza.

Oggi per il centro Nord Italia non farà caldo, e stamattina solo al Sud la temperatura insiste sopra i 20°C.

Ecco le temperature di stamattina, da notare che fa freddo per il periodo, nelle pianure del Friuli, essendo più vicine ai Balcani, dove l'irruzione di aria fredda è stata intensissima, ma soprattutto irruenta.

Ronchi Dei Legionari 8°C

Bologna-Borgo Panigale 10°C

Treviso-S Angelo, Venezia-Tessera 12°C

Bergamo-Orio Al Serio, Pescara, Verona-Villafranca 14°C

Brescia-Montichiari, Milano-Malpensa 15°C

Cervia, Milano-Linate, Perugia, Torino-Caselle 16°C

Cagliari-Elmas, Firenze-Peretola, Rimini, Roma-Ciampino 17°C

Alghero, Genova-Sestri, Grosseto, Pisa-S Giusto, Roma Fiumicino 18°C

Bari-Palese Macchie, Grazzanise, Napoli-Capodichino 19°C

Brindisi, Palermo-Punta Raisi, Trapani-Birgi 21°C

Lamezia Terme, Olbia-Costa Smeralda 22°C

Catania-Fontanarossa 23°C

Da notare che in alcune località la notte più fresca dovrebbe essere quella di domani.

Infine, nelle valli e montagne del Nord Est fa freddo, a quota 1000 metri, tutte le stazioni meteo segnano circa 0°C ed anche meno, con gelo oltre quella quota.

