Meteo OGGI 25 settembre, bufere e aria fresca d'autunno. Ecco dove pioverà

Drastico cambiamento meteo, per via un fronte freddo giunto dal Nord Europa e piuttosto rapido nel suo movimento, seguito da un generale rinforzo dei venti nord-orientali e da un calo in picchiata delle temperature ormai già in atto.

L'evoluzione meteo è talmente dinamica, che il fronte ha ormai attraverso l'intera Penisola e pertanto il sole torna a predominare quasi ovunque. In compenso ci sarà molto vento e si sentirà parecchio fresco, con valori che torneranno in linea con la norma stagionale.

Ma vediamo meglio il dettaglio di cosa ci attendiamo per oggi, martedì 25 settembre. Il dilagare dell'aria fresca sarà associato a condizioni meteo in miglioramento, con ampi rasserenamenti che torneranno a dominare la scena sul Centro-Sud Peninsulare.

Un'area di confluenza, fra le correnti fresche da nord/est e l'aria più calda pre-esistente, determinerà dell'instabilità sulle Isole Maggiori e localmente anche sul sud della Calabria, con qualche acquazzone anche temporalesco.

Al Nord Italia continuerà a prevalere il sole, salvo addensamenti su Alpi Occidentali e zone pedemontane piemontesi, senza escludere locali pioviggini. Un po' di nuvole si addosseranno anche verso i rilievi di Abruzzo e zone interne marchigiane, ma senza effetti degni di nota.

I venti rinforzeranno ovunque, di Tramontana e Grecale, con intensità localmente di burrasca al Centro-Sud lungo i crinali e poi sui mari del Sud. Sulle coste esposte avremo conseguenti mareggiate. Tutto questo vento esalterà ulteriormente il calo termico, facendo percepire clima più fresco.

