Meteo domani, estate non molla. Inizia a peggiorare al Nord. Rischio temporali

Il piccolo ciclone mediterraneo, tra il Tirreno e le due Isole Maggiori, ha portato meteo meno avverso del previsto e si avvia ora a perdere progressivamente l'energia rimasta, trovandosi peraltro all'interno di un esteso campo anticiclonico.

Nel fine settimana il vortice si sposterà lievemente a sud e tenderà ad assorbirsi, favorendo un miglioramento meteo. Attenzione però ai primi disturbi che lambiranno il Nord Italia, legati alla circolazione fresca nord-atlantica che tende di scardinare l'anticiclone.

Saranno le prime manovre che condurranno verso il grosso cambiamento meteo della prossima settimana. In attesa degli eventi, ecco nel dettaglio il meteo per domani, 22 settembre, che vedrà ancora residua variabilità soprattutto tra la Sicilia e la Calabria meridionale.

Un miglioramento meteo è atteso invece in Sardegna. I cieli non saranno pienamente soleggiati al Centro-Nord, per il transito della coda di un impulso perturbato generalmente innocuo, con nuvolosità che però risulterà un po' più compatta sul Levante Ligure e sul Triveneto.

Qualche scroscio di pioggia o acquazzone sarà probabile sul Nord-Est ed in particolare sul Friuli Venezia con fenomeni anche intensi. Sporadiche piogge potrebbero spingersi verso le coste venete, mentre altrove non avremo conseguenze degne di nota.

Il caldo non subirà ancora alcuna variazione a livello generale sull'Italia. Ci attende quindi l'ennesima giornata con meteo dal sapore estivo. In varie località si raggiungeranno punte massime attorno ai 30 gradi, localmente anche in Val Padana per quel che concerne l'Emilia.

