METEO sino 1° Ottobre: 1° vero STOP Estate, poi forte Anticiclone, ma altre novità

METEO DAL 25 SETTEMBRE AL 1° OTTOBRE 2018, ANALISI E PREVISIONE

Primi cenni di meteo d'autunno, per il transito di un fronte freddo giunto dal Nord Europa e piuttosto rapido nel suo movimento, seguito da un generale rinforzo dei venti nord-orientali e da un calo in picchiata delle temperature. Dopo il lungo periodo di caldo anomalo, farà persino fresco anche se sarà una situazione temporanea.

Ben più acuto il raffreddamento sull'Europa Centro-Orientale, dove è più incisiva l'azione delle masse d'aria più fredde artico-marittime. Al seguito della perturbazione stanno affluendo quindi i venti da nord anche sull'Italia, con conseguente brusco calo termico e valori che rientreranno nella norma stagionale.

Data l'entità del caldo anomalo pregresso, lo shock termico sarà importante e il freddo si sentirà ulteriormente anche per il vento, non solo per la lunga estate settembrina. Le temperature più basse riguarderanno i settori adriatici e i rilievi, specie le Alpi dove si potrà avere persino qualche gelata fino a quote basse sulle vallate.

METEO DINAMICO, TORNA PIU' MITE ANTICICLONE IN SETTIMANA

Lo scorrimento d'aria fresca avverrà lungo il bordo orientale e meridionale dell'anticiclone con perno tra Gran Bretagna e Francia. Tuttavia dovrebbe essere un refrigerio breve con tendenza a nuovo rialzo termico attorno a metà settimana, in quanto fra mercoledì e giovedì l'anticiclone rimonterà da ovest e sposterà di nuovo il proprio baricentro più a ridosso dell'Italia.

In tal modo l'anticiclone allontanerà verso est la massa d'aria fredda e convoglierà aria più mite. Da valutare però, sul finire della settimana, l'approfondimento di una circolazione ciclonica profonda sullo Ionio, alimentata da ulteriori spifferi d'aria fresca e che potrebbe portare un peggioramento meteo su parte del Sud Italia.

METEO MARTEDI' 25 SETTEMBRE, ROVESCI SULLE ISOLE MAGGIORI

Il dilagare dell'aria fresca sarà associato a condizioni meteo in miglioramento, con ampi rasserenamenti che torneranno a dominare la scena sul Centro-Sud Peninsulare. Un'area di confluenza, fra le correnti fresche da nord/est e l'aria più calda pre-esistente, determinerà dell'instabilità sulle Isole Maggiori con qualche acquazzone anche temporalesco.

Al Nord Italia continuerà a prevalere il sole, salvo addensamenti su Alpi Occidentali e zone pedemontane piemontesi. Un po' di nuvole si addosseranno anche verso i rilievi di Abruzzo e zone interne marchigiane, ma senza effetti degni di nota. I venti rinforzeranno ovunque, di Bora e Grecale, con intensità localmente di burrasca. Sulle coste esposte avremo conseguenti mareggiate.

CLIMA AUTUNNALE E ARIA PUNGENTE

L'irruzione fredda produrrà un calo termico più corposo al Nord-Est, Alpi e versanti adriatici. I venti forti di tramontana e grecale esalteranno ulteriormente il calo termico, facendo percepire più fresco. Le temperature saranno comunque prossime alla norma. Tuttavia si percepirà un po' di fresco, con valori minimi fin sotto i 10 gradi in molte località del Centro-Nord mercoledì mattina.

BEL TEMPO A META' SETTIMANA, GRADUALE RIALZO TERMICO

L'anticiclone tornerà ad imporsi sulla scena mediterranea e in Italia, con l'interruzione del flusso fresco e conseguente fase più mite. Mercoledì il sole prevarrà quasi ovunque, a parte annuvolamenti lungo le Adriatiche e sulle Isole, ma con bassa probabilità di precipitazioni. Giovedì qualche nuvola si avrà solo in Sicilia, mentre per il resto avremo tempo decisamente soleggiato.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Da valutare la possibilità di un parziale peggioramento sul finire della settimana tra estremo Sud e Sicilia, per l'azione di un vortice ciclonico sul Mar Ionio che potrebbe divenire molto profondo. Sul resto d'Italia l'anticiclone dovrebbe continuare a garantire tempo discreto e temperature miti, specie i valori diurni.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina