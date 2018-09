METEO ITALIA, è la fine dell'Estate. Brusco calo termico da martedì

METEO SINO AL 29 SETTEMBRE 2018, ANALISI E PREVISIONE

Il meteo si avvia a cambiare vistosamente e per l'Italia siamo dinanzi agli ultimi sprazzi di clima ancora estivo con il caldo anomalo assoluto protagonista. Lo scenario è già radicalmente mutato in Europa, con condizioni meteo dinamiche, molto variabili, burrasche di vento, anzi, tempeste, fresco autunnale sulle nazioni centrali e soprattutto settentrionali del Continente.

La prima neve di stagione è caduta nei rilievi della Scandinavia, come è normale che avvenga in questo periodo. Il raffreddamento più incisivo, in Europa, arriverà ad inizio settimana, quando un nuovo vortice ciclonico richiamerà masse d'aria più fredde artico-marittime. Sempre in avvio di settimana il tempo cambierà anche sull'Italia, sebbene con effetti più soft rispetto al resto d'Europa.

L'Autunno irromperà prepotente nei primi giorni della nuova settimana. Lunedì un veloce fronte freddo attraversà lo Stivale, con piogge e rovesci. Al seguito della perturbazione arriveranno quindi i venti da nord, che preannunceranno lo sfondamento dell'aria ben più fresca da martedì attraverso correnti nord-orientali.

STOP ESTATE DOPO INIZIO SETTIMANA

Una profonda circolazione depressionaria baltico-scandinava provocherà un tracollo termico sull'Europa centro-orientale in avvio settimana, con dilagare d'aria fredda d'estrazione artico marittima. Solo una parte minima di quest'aria fredda riuscirà in parte ad affluire verso l'Italia, quindi il nostro Paese sarà coinvolto assai marginalmente.

Non avremo insomma quello shock termico così imponente che sembrava potersi realizzare sulla base di precedenti proiezioni elaborate dai maggiori centri meteo di calcolo. Aria fresca scorrerà lungo il bordo orientale e meridionale dell'anticiclone con perno tra Gran Bretagna e Francia. Stiamo quindi andando verso il drastico ridimensionamento del caldo anomalo dell'ultimo periodo.

Ci attendiamo un tracollo termico di oltre 10 gradi, forse anche oltre specie sui versanti orientali della Penisola e nel Nord Italia. In men che non si dica, le temperature così elevate precipiteranno addirittura localmente al di sotto della norma, ma dovrebbe essere un refrigerio breve con tendenza a nuovo rialzo termico subito dopo metà settimana.

METEO DOMENICA 23 SETTEMBRE, PERTURBAZIONE VERSO ALPI

Nuvolaglia indugerà inizialmente in Val Padana e coste settentrionali adriatiche, ma senza fenomeni e con tendenza a schiarite. Sole prevalente sul resto d'Italia, a parte qualche addensamento di poco conto sul sud della Calabria e Sicilia con isolati piovaschi possibili sulle zone interne. Saranno questi gli ultimi effetti di quel mini ciclone mediterraneo, ormai in totale dissipazione.

Dalla sera un nuovo impulso atlantico si addosserà alle Alpi portando un aumento delle nubi al Nord e in Toscana, con fenomeni in arrivo a fine giornata verso i confini alpini e parzialmente anche sul Friuli. Il caldo sarà ancora protagonista, a parte un calo termico molto lieve in Val Padana. Le temperature massime raggiungeranno ancora punte di 30/31 gradi.

METEO PEGGIORA LUNEDI', PRIMA DELL'IRRUZIONE FRESCA

La parte più attiva dell'impulso perturbato scivolerà lunedì sui Balcani, coinvolgendo comunque anche l'Italia determinando instabilità dapprima su medio-alto adriatico, poi lungo le aree interne del Centro-Sud, con acquazzoni più consistenti sui settori adriatici, ma in sconfinamento anche su quelli tirrenici. Ci sarà invece bel tempo al Nord, ma con venti secchi settentrionali favonici.

FORTE CALO TEMPERATURE

A seguito dell'ingresso della perturbazione, già lunedì avremo dei cali di temperatura significativi, ma al Nord l'effetto favonio limiterà in parte il refrigerio inizialmente, almeno in pianura. Solo a partire da martedì giungerà la parte più corposa dell'irruzione fresca, con calo termico più marcato al Nord-Est e versanti adriatici. La rinfrescata sarà esaltata dai venti forti di tramontana e grecale.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Il calo termico sarà repentino, ma di breve durata, con fase clou a metà settimana quando caleranno notevolmente anche i valori minimi notturni. Avremo un raffreddamento, anche se non dell'entità di quello che coinvolgerà le nazioni centro-orientali dell'Europa. Successivamente, a cavallo fra giovedì e venerdì, l'anticiciclone tornerà forte sull'Italia con rapida risalita delle temperature.

