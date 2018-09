METEO sino 27 Settembre: 3 giorni di caldo, poi FORTISSIMI calo temperatura

METEO DA OGGI AL 27 SETTEMBRE 2018, ANALISI E PREVISIONE

L'area ciclonica tra il Mar Tirreno e le due Isole Maggiori continua a sfornare temporali, rovesci di pioggia e temporali, con condizioni meteo di conseguenza molto movimentate tra Sicilia e Sardegna dove non mancano anche temporali di forte intensità. Il vortice ciclonico favorisce il proliferare di temporali sia in mare che sulle zone di terraferma, alimentati dall'aria decisamente caldo-umida presente nei bassi strati.

Il resto della Penisola è solo lambita dagli effetti del vortice ed il Nord Italia in particolare gode di bel tempo grazie all'influsso del ponte anticiclonico disteso sull'Europa Centrale. Nonostante l'instabilità a cui fatto cenno, il caldo resta protagonista ancora ma solo per qualche giorno con valori ben oltre la norma soprattutto sul Nord Italia, ma anche su molte nazioni dell'Europa.

Siamo alle prese con un ulteriore prolungamento del meteo da piena estate, ma novità ormai appaiono imminenti. Finora l'alta pressione ha confinato le perturbazioni atlantiche molto a nord, ma ora i fronti iniziano a prendere coraggio e ad abbassarsi di latitudine fino a lambire ben presto l'Arco Alpino, coadiuvati da aria gradualmente più fresca.

STOP ESTATE, ARRIVA ALL'IMPROVVISO FREDDO ANTICIPATO

Già nel corso del fine settimana si inizieranno ad aprire spiragli di cambiamento, per i primi sbuffi d'aria più fresca dai quadranti settentrionali e l'anticiclone che inizierà a ritirarsi verso ovest espandendosi in direzione delle Isole Britanniche. Domenica le temperature inizieranno a scendere a partire dal Nord Italia, riportandosi su valori decisamente più consoni per il periodo.

A seguire, attorno al 25 settembre assisteremo all'affondo più incisivo di una saccatura coadiuvata da aria d'origine artica che sembra riuscire ad affondare sul Mediterraneo, con l'aria fredda che andrà a scorrere lungo il bordo orientale dell'anticiclone. Se l'evoluzione verrà confermata si rischia un tracollo termico di oltre 10 gradi, specie sui versanti orientali della Penisola.

In men che non si dica, le temperature così elevate precipiteranno addirittura al di sotto della norma, facendoci percepire un clima da pieno autunno, addirittura inoltrato. Ci sarebbero le condizioni propizie per maltempo sulle regioni del Centro-Sud, con arrivo anche della prima neve sui monti dell'Appennino.

METEO VENERDI' 21 SETTEMBRE, FORTI TEMPORALI SULLE ISOLE

Il resto della giornata sarà spiccatamente variabile al Centro Sud, segnatamente nelle Isole Maggiori e regioni tirreniche. I maggiori temporali sono attesi in Sardegna ed in Sicilia.

Altrove prevarrà il bel tempo, con caldo moderato che, a causa del tasso di umidità elevato, produrrà afa. Qualche addensamento nuvoloso pomeridiano si potrebbe verificare anche nelle altre regioni italiane, in specie il settore adriatico e ionico, con qualche temporale pomeridiano.

METEO WEEKEND, RESIDUA INSTABILITA' AL SUD MA CAMBIA AL NORD

Sabato sono attese ultime note d'instabilità su Sicilia e sud della Calabria, mentre migliorerà con ampie schiarite in Sardegna a parte residui iniziali disturbi sul sud-est dell'Isola. Primi cenni di cambiamento al Nord-Est, con qualche precipitazione nella seconda parte della giornata. Domenica variabilità al Nord ed Adriatiche, con fenomeni in arrivo a fine giornata verso le Alpi di confine.

FINE ESTATE, CALDO ANOMALO AGLI SGOCCIOLI

Il caldo anomalo sarà forte sino a venerdì, con le temperature più alte che si registreranno in pianura al Nord, ma anche sulle regioni centrali specialmente in Toscana. Il forte soleggiamento garantirà picchi in queste zone fino a 31/32 gradi. Nel weekend si inizierà ad avviare un cambiamento di grossa portata e domenica le temperature caleranno nettamente al Nord e parte delle Adriatiche.

ULTERIORI TENDENZE METEO

In avvio di settimana entrerà completamente nel vivo l'annunciata svolta eclatante, con l'anticiclone in ritirata verso ovest ed in contemporaneo innalzamento verso nord. Tale dinamica dirotterà un'irruzione fredda artica verso l'Europa Centro-Orientale, in probabile espansione anche verso l'Italia, con vero e proprio tracollo termico.

Piomberà l'autunno all'improvviso e sarà necessario togliere dall'armadio i primi abiti pesanti. Sono attese temperature novembrine e il clima diverrà pungente al primo mattino, con temperature che scenderanno diffusamente sotto i 10 gradi al primo mattino verso metà settimana in pianura al Nord e anche sul Centro Italia.

Insomma, è stimato un forte abbassamento della temperatura, che non mancherà di generare disagi per il balzo verso il basso dopo mesi e mesi di caldo tropicale.

