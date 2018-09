Meteo Italia, il ciclone mediterraneo in formazione in queste ore

Previsioni Meteo - Video Meteo from VIDEO METEO on Vimeo.

In questi giorni le previsioni meteo hanno evidenziato la previsione della formazione di un'area ciclonica sul Mar Tirreno. Un'area che avrebbe potuto evolvere il TLC, ovvero in Tropical Like Cyclones ovvero Ciclone di tipo tropicale.

Al momento la struttura sembra essere come previsto nelle ultime 24 ore, ma con meno piogge sopratutto dove erano attese, e maggiori invece dove sarebbero dovute essere meno rilevanti. Oggi ci sono stati molti temporali in Tunisia, ma anche in Sicilia, e persino nel Lazio, dove comunque erano attesi.

Ma in Sardegna la situazione non è stata quella tipica da meteo estremo. E' piovuto molto meno del previsto.

Come detto, la rotta di queste strutture di bassa pressione è incerta, ma non solo, anche tutti gli effetti che possono generare sono difficilmente prevedibili.

Ben diverso è ad esempio la previsione della tempista che nel fine settimana interesserà l'Europa centrale e le Isole Britanniche. Tali depressioni hanno una più facile predicibilità.

Nel frattempo, le ultime previsioni, stimano il momento topico per la formazione di un eventuale TLC la prossima notte.

