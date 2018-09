METEO, continua il caldo prima della maxi svolta. Da domenica cambia tutto

L'attenzione è doverosamente concentrata in queste ore sul vortice ciclonico mediterraneo, che interessa però solo limitatamente una parte della Penisola e soprattutto le due Isole Maggiori. L'Italia è infatti nel complesso sempre all'interno di un campo anticiclonico supportato da aria molto calda.

Le temperature si mantengono altissime e su livelli da piena estate, fatto salvo un contenuto calo sulle zone più interessate dal maltempo legato al ciclone mediterraneo. L'anomalia è eclatante in Italia come in moltissime parti d'Europa, ma stiamo toccando il clou in vista poi di un burrascoso cambiamento.

Il caldo anomalo sarà forte sino a venerdì, con le temperature più alte che si registreranno in pianura al Nord, ma anche sulle regioni centrali specialmente in Toscana. Il forte soleggiamento garantirà picchi in queste zone fino a 31/32 gradi.

Nel weekend si inizierà ad avviare un cambiamento di grossa portata. L'anticiclone subtropicale, ora esteso sul Centro-Sud Europa inizierà parzialmente ad arretrare verso ovest per poi puntare verso nord, tanto da spostare il proprio baricentro sulle Isole Britanniche.

Lungo il bordo meridionale dell'anticiclone si farà strada la discesa di masse d'aria d'estrazione artica, particolarmente fredde per il periodo. Ecco che le temperature potrebbero crollare davvero bruscamente e già un primo calo termico si avvertirà a partire dal Nord Italia nella giornata di domenica. Sarà solo l'inizio.

Pubblicato da Mauro Meloni

