Centri Meteo: "rischio CICLONE mediterraneo". Il significato

Ormai tutti i Centri Meteo che elaborano i modelli matematici di previsione ad alta risoluzione, prospettano la formazione di un'area ciclonica nel Mar Tirreno, a ridosso della Sardegna.

ALLARME METEO

Il nostro ruolo non è allarmare nessuno, e soprattutto questa non è alcuna allerta meteo. Noi informiamo e ci occupiamo di previsioni meteo. Per le allerte, se ritenuto opportuno, le autorità preposte si occuperanno di informare preventivamente e adeguatamente la popolazione.

TLC - Ciclone mediterraneo

Si fanno molte congetture, ipotesi sull'evento. Le previsioni disponibili stamattina, sdrammatizzano l'entità della forza del vento. Per intenderci, un'area di bassa pressione dalle caratteristiche tropicali, o simil tropicali, si potrebbe formare nel Mar Tirreno entro le prossime 24 ore, e dovrebbe interessare la Sardegna.

VENTO DI URAGANO?

Sardegna: i venti, sino alla forza di uragano previsti ieri sono stati SMENTITI. Ma serve MOLTA cautela nelle previsioni meteo, in specie con situazioni come quella prevista, sono necessari dati meteo su una situazione che comunque presenterà un'eccezionalità.

TLC - Tropical Like Cyclones ovvero Ciclone di tipo tropicale

La bibliografia e gli studi sono scarsi in merito, considerato che sono fenomeni sporadici, occasionali. Sarebbe il caso di approfondire la ricerca in merito, in quanto gli scienziati prospettano scenari futuri che ne vedrebbero un sensibile incremento di forza e frequenza.

PIOGGE ECCEZIONALI

Nell'osservazione accurata dei modelli matematici di previsione, varie aree della Sardegna rischierebbero piogge molto importanti, forse anche con quantitativi che in passato hanno causato eventi alluvionali.

Le aree a rischio sarebbero le solite, da Olbia verso il cagliaritano, forse l'oristanese. Ma nel dettaglio è molto complesso, e soprattutto non ci sono certezze. La causa della burrasca sarà o sarebbe l'area ciclonica che presenterà caratteristiche tropicali o simil tropicali, che si formerà su un mare molto più rispetto alla media.

LA PREVISIONE

I LAM, ovvero modelli matematici ad alta risoluzione, con dati sorgente dal modello matematico europeo (ECMWF) e americano (GFS), prospettano la genesi di un profondo, non profondissimo, e piccolo vortice ciclonico ad est della Sardegna, che poi si sposterebbe verso la terraferma, interessando la regione con piogge molto forti e persistenti.

ALTRE AREE COINVOLTE

La regione a maggior rischio piogge intense, ma molto meno violente rispetto alla Sardegna, sembrerebbe essere la Sicilia.

CHE L'URAGANO SI FORMI O NO, LE CONDIZIONI CLIMATICHE CI SAREBBERO

Gli elaboratori prevedono la formazione di un piccolo uragano con caratteristiche tropicali. Erano stimati venti di raffica fin sino i 140/150 km orari. I venti previsti nelle ultime elaborazioni dovrebbero essere decisamente meno violenti.

CAMBIAMENTI CLIMATICI

Se i modelli matematici hanno individuato un evento come quello previsto ieri e avanti ieri, vuol dire che ci sono le ideali condizioni climatiche atmosferiche per la genesi di uragani mediterraneo. E nel caso si tratterebbe di un forte TLC, ovvero di un Tropical Like Cyclones ovvero Ciclone di tipo tropicale, ma più intenso e pericoloso del solito.

MA COME SCRITTO SOPRA, la sua intensità, nelle ultime previsioni è stata smorzata per la forza del vento, mentre sono confermate le forti piogge.

CAUSE

I TLC si sono avuti anche in passato, ma come scritto ieri, sono fenomeni atmosferici molto rari. Gli scienziati sostengono che nel futuro i TLC potrebbero formarsi ben più di frequente nel Mediterraneo a causa dei cambiamenti del clima che vedono un aumento della temperatura, per altro già in atto.

