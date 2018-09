METEO ITALIA: area ciclonica nel Tirreno e CALDO afoso. Segue DRASTICO CAMBIAMENTO

METEO DAL 20 AL 26 SETTEMBRE 2018, ANALISI E PREVISIONE

L'alta pressione continua a reggere su gran parte dell'Europa Centro-Meridionale e sul bacino del Mediterraneo, ma ciò non garantisce meteo stabile. Una piccola falla si è aperta proprio sui mari occidentali italiani, con una depressione in approfondimento tra il Mar Tirreno e le due Isole Maggiori, a cui sono associati forti temporali.

Il vortice ciclonico favorisce il proliferare di temporali sia in mare che sulle zone di terraferma, alimentati dall'aria decisamente caldo-umida presente nei bassi strati. Si tratterà comunque di episodi temporaleschi tutto sommato isolati, ma capaci di dar luogo a fenomenologia anche violenta, specie sulle due Isole Maggiori.

Non avendo dinanzi una vera e propria perturbazione, i fenomeni tendono a distribuirsi in modo irregolare. Nonostante quest'instabilità, il caldo resta protagonista. Possiamo dire che avremo un ulteriore prolungamento del meteo da piena estate e ciò accadrà nonostante i temporali che non influiranno più di tanto sul clima anomalo..

Le temperature si manterranno ancora ben oltre la norma sul Nord Italia, ma anche su un'ampia parte del Continente Europeo, con picchi da record. L'alta pressione, come detto, confina le perturbazioni atlantiche molto a nord, ma al tempo stesso non è così forte sull'Italia e solo il Nord beneficia di prevalente bel tempo.

DAL CALDO ALLE NOVITA' D'INIZIO PROSSIMA SETTIMANA

Clima caldo ancora per alcuni giorni a causa dell'afflusso di correnti subtropicali, tanto che avremo picchi di 30-31 gradi, specie sul Nord e localmente aree interne del Centro Italia. Sarà ancora insomma un tipico meteo d'estate, nonostante tutti i temporali, e solo verso il fine settimana si potrebbero aprire spiragli di cambiamento, per i primi sbuffi d'aria più temperata da nord.

Successivamente, attorno al 25 settembre assisteremo all'affondo più incisivo di una saccatura coadiuvata da aria d'origine artica che proverà ad aprirsi una breccia nell'anticiclone dal cuore caldo. C'è incertezza sull'evoluzione meteo ed in particolare sulla traiettoria della saccatura, che potrebbe però riuscire ad affondare verso l'Italia.

Se le ultime proiezioni verranno confermate, si rischia un autentico tracollo termico anche di oltre 10 gradi, specie in montagna e sui versanti orientali della Penisola. In men che non si dica, le temperature così elevate precipiteranno addirittura al di sotto della norma, facendoci percepire un clima da pieno autunno.

METEO VENERDI' E SABATO, INSTABILITA' SULLE ISOLE MAGGIORI

Forte instabilità venerdì su Sardegna e Sicilia, con rovesci e temporali anche intensi. Acquazzoni e qualche temporale a carattere più sporadico colpiranno anche il medio adriatico e la dorsale appenninica, con fenomeni localmente in estensione alle aree centrali tirreniche. Sabato ultime note d'instabilità su Sicilia e sud della Calabria, mentre migliorerà con ampie schiarite in Sardegna.

CALDO ANOMALO PER IL RESTO DELLA SETTIMANA

Contesto meteo pienamente estivo, con punte anche di 30-32 gradi, specie al Nord e Toscana, in particolare laddove il soleggiamento avrà modo d'incidere in modo più efficace. Le temperature si manterranno sempre ben oltre la norma stagionale, anche di 6/8 gradi, sino almeno al fine settimana compreso, poi la situazione evolverà verso un notevole cambiamento.

ULTERIORI TENDENZE METEO

All'inizio della nuova settimana è attesa una svolta, con l'anticiclone in ritirata verso ovest ed in contemporaneo innalzamento verso nord. Tale dinamica dirotterà un'irruzione fredda verso l'Europa Centro-Orientale, in probabile espansione anche verso l'Italia, con vero e proprio tracollo termico che porterà improvvisamente l'autunno.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina