METEO ITALIA, mix micidiale di CALDO AFOSO e TEMPORALI anche forti

METEO DAL 19 AL 25 SETTEMBRE 2018, ANALISI E PREVISIONE

In Italia continua a prevalere l'alta pressione, ma anche su gran parte dell'Europa Centro-Meridionale, ma ciò non garantisce meteo stabile. Va avanti il periodo con temperature ben oltre la norma in Italia, ma anche su un'ampia parte del Continente Europeo, tanto che si mantengono su livelli tipicamente estivi.

L'alta pressione, come detto, confina le perturbazioni atlantiche molto a nord, ma al tempo stesso non è così forte sull'Italia e pertanto non mancano ammassi nuvolosi forieri di temporali. Infiltrazioni d'aria fresca ed umida in quota contrastano in modo esplosivo con la bolla d'aria caldo-umida nei bassi strati.

Inevitabile l'escalation di temporali sempre più diffusi, pur a macchia di leopardo ed in assenza di vere e proprie perturbazioni. Si tratterà comunque di episodi temporaleschi tutto sommato isolati, ma capaci di dar luogo a fenomenologia violenta, maggiormente localizzati sul Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori.

La situazione va ulteriormente degenerando, per l'intensificazione di una circolazione instabile tra Mar Tirreno Centro-Meridionale ed Isole Maggiori, zona dove potrebbe persino nascere un insidioso vortice ciclonico isolato, ma dalle caratteristiche simil tropicali a partire dalla notte fra mercoledì e giovedì e con risvolti tutti da valutare.

CALDO ANOMALO NON MOLLA LA PRESA

Temperature ancora elevate per diversi giorni a causa dell'afflusso di correnti subtropicali, tanto che avremo picchi di 30-31 gradi, specie sulle Tirreniche, Puglia ed Isole Maggiori. Possiamo dire che avremo un ulteriore prolungamento del meteo da piena estate e ciò accadrà nonostante i temporali che non influiranno più di tanto sul clima da piena estate, ma aumenterà anzi l'afa.

Sarà ancora insomma un tipico meteo d'estate, nonostante tutti i temporali, e solo verso il fine settimana si potrebbero aprire spiragli di cambiamento, per l'affondo di una saccatura nord-atlantica che proverà ad aprirsi una breccia nell'anticiclone dal cuore caldo. C'è incertezza sull'evoluzione meteo ed in particolare sulla traiettoria della saccatura.

Al momento l'affondo freddo e perturbato potrebbe coinvolgere più direttamente l'Europa Centro-Orientale portando maltempo e soprattutto un afflusso di correnti fresche nordiche. L'Italia potrebbe rimanere protetta dall'anticiclone, ma con un deciso refrigerio in avvio della prossima settimana per correnti nord/orientali.

METEO MERCOLEDI' 19 SETTEMBRE, TEMPORALI AL CENTRO-SUD

Già in mattinata locali temporali saranno attivi in Sardegna, specie sui settori orientali e meridionali dell'Isola. Poi prenderà vigore l'instabilità nelle ore più calde sulle aree di terraferma della Penisola. Acquazzoni e temporali, soprattutto al pomeriggio, dovrebbero riguardare soprattutto il Centro-Sud, specie aree interne a ridosso dell'Appennino, e l'entroterra delle due Isole Maggiori.

METEO GIOVEDI' E VENERDI', MALTEMPO SI LOCALIZZA SULLE ISOLE

L'instabilità sarà più attiva su Sardegna e Sicilia, con rovesci e temporali anche forti per effetto di un insidioso vortice ciclonico che potrebbe degenerare in TLC, ovvero ciclone mediterraneo strutturalmente simile agli uragani tropicali. Acquazzoni e qualche temporale colpiranno anche la dorsale appenninica con fenomeni in estensione alle aree centrali tirreniche.

TEMPERATURE ELEVATE, BEN OLTRE LA NORMA

Meteo d'estate, con punte anche di 30-32 gradi, specie sulle aree interne delle regioni tirrenich, in particolare laddove il soleggiamento avrà modo d'incidere in modo più efficace. Le temperature si manterranno sempre ben oltre la norma stagionale, anche di 6/8 gradi, sino almeno al fine settimana compreso.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Una svolta potrebbe verificarsi in avvio di settimana, che potrebbe più che altro preludere ad un'attenuazione della calura soprattutto al Nord-Est e sulle regioni adriatiche per effetto di correnti settentrionali. In questa fase l'anticiclone tenderà parzialmente a ritirarsi verso ovest, con temperature che rientreranno nei valori più consoni al periodo autunnale.

Pubblicato da Mauro Meloni

