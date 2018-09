Svolta meteo e fine Estate! Quando arriverà l'Autunno?

Stima del crollo termico atteso verso il 25 Settembre, che riguarderà in parte anche l'Italia.

Il caldo anomalo non molla la presa! Temperature ancora elevate per diversi giorni a causa dell'afflusso di correnti subtropicali, tanto che avremo picchi di 30-31 gradi, in Val Padana, localmente le aree interne tirreniche e la Puglia.

In sostanza, si può dire che avremo un ulteriore prolungamento del meteo da piena estate e ciò accadrà nonostante i temporali che non influiranno più di tanto sul clima anomalo con questi eccessi di temperature, ma aumenterà anzi l'afa e quindi la percezione del caldo sarà maggiore.

Tale situazione dovrebbe rimanere pressoché invariata per il resto della settimana e forse fino al prossimo lunedì. Stando alle ultime elaborazioni dei maggiori centri meteo, sembra poi potersi aprire la strada per un cambiamento più severo.

Le correnti settentrionali, attese in sfondamento fin sul Mediterraneo a partire da martedì 25 settembre, saranno collegate all'affondo di una saccatura artica verso l'Europa Centro-Orientale. Gli effetti si percepiranno anche sull'Italia, soprattutto con un vistoso calo delle temperature.

La colonnina di mercurio dovrebbe calare inizialmente in modo sensibile tra Nord-Est e medio-alto versante adriatico. Successivamente l'aria fresca dilagherà su tutta la Penisola, con crollo termico probabilmente più marcato al Meridione.

Sarebbe così finalmente la fine del caldo da piena estate, senza aprire nuovi scenari da vero autunno, per il momento. Non s'intravedono infatti ancora le perturbazioni in grado di portare piogge diffuse di stampo autunnale.

Pubblicato da Mauro Meloni - © RIPRODUZIONE RISERVATA

