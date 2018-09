METEO ITALIA, persistente CALDO estivo. TEMPORALI violenti ed improvvisi

METEO DA OGGI AL 22 SETTEMBRE 2018, ANALISI E PREVISIONE

L'alta pressione si è riportata in pieno sull'Italia e sul Mediterraneo, garantendo così il ritorno di condizioni meteo prevalentemente soleggiate. L'anticiclone si espanderà anche oltralpe, coinvolgendo parte dell'Europa Centro-Meridionale. A contribuire a quest'estensione dell'anticiclone vi sarà anche l'ex uragano Helene, in rotta verso l'Irlanda.

Infiltrazioni d'aria umida in quota riusciranno a portare qualche disturbo, specie al Nord Italia, in quanto l'alta pressione non sarà così solida e avremo il transito di qualche linea d'instabilità.

Questa situazione darà origine a qualche episodio temporalesco soprattutto nelle ore più calde e a ridosso dei rilievi montuosi. I temporali, come consuetudine, potrebbero assumere forte intensità.

Qualche temporale potrebbe far rotta, occasionalmente, anche sulle regioni più occidentali, con la Sardegna, la Toscana, fin sul Lazio, a conferma di meteo non del tutto stabile.

Nel frattempo, il caldo persisterà anche per tutta la prima parte della settimana per via dell'afflusso di correnti subtropicali, tanto che avremo picchi di 30-31 gradi, specie sulle aree tirreniche. In alcune località dell'interno, la temperatura potrebbe innalzarsi anche oltre, ma non sarà caldo eccezionale se non per la durata.

CLIMA ESTIVO PERDURERA' ANCORA A LUNGO

Il bel tempo ed il clima estivo si imporranno anche su mezza Europa, con caldo anomalo in questo caso più accentuato. L'aria calda verrà incentivata a risalire verso nord per un robusto vortice che investirà la Gran Bretagna: si tratta, come già anticipato, dell'ex uragano Helene che favorirà il richiamo delle correnti subtropicali.

Avremo una persistenza di questo scenario anticiclonico. Ci sarà comunque spazio per ulteriori episodi temporaleschi. Sarà ancora insomma un tipico meteo d'estate e solo dopo il 21/22 settembre si potrebbero aprire spiragli di cambiamento, per l'affondo di una saccatura atlantica fin sul Mediterraneo. L'evoluzione resta incerta.

ASSENZA DEL METEO D'AUTUNNO

Siamo ormai alle porte dell'avvio dell'autunno astronomico, quello meteorologico è iniziato il 1° settembre, ma ancora non s'intravede il tipico cambio di stagione che culmina spesso con la prima corposa ondata di maltempo associata ad un robusto calo termico, denominata.

Finora ha prevalso l'estate tardiva, che si è presa la rivincita dopo un agosto tormentato.

METEO DI OGGI, DOMENICA 16 SETTEMBRE, VARIABILITA' ACCENTUATA AL NORD ITALIA

L'alta pressione si consoliderà, ma il meteo si manterrà in parte incerto soprattutto al Settentrione dove insisteranno infiltrazioni d'aria umida. Avremo nubi e qualche breve precipitazioni localmente anche in Val Padana al Nord-Ovest, non solo sui settori alpini. Temporali pomeridiani non mancheranno sulla dorsale settentrionale appenninica e su aree interne montuose del Centro-Sud.

METEO INIZIO SETTIMANA, ANCORA QUALCHE TEMPORALE

Scenario estivo anche nei primi giorni della prossima settimana, ma sempre con qualche temporale in agguato per ulteriori infiltrazioni instabili. Temporali si avranno sui monti, ma anche sui bacini occidentali e sulle due Isole Maggiori per effetto dell'inserimento di ulteriori modeste infiltrazioni instabili da ovest.

ESTATE PERSISTENTE, PUNTE OLTRE 30 GRADI IN PIENO GIORNO

Non ci saranno variazioni termiche, con temperature sempre ben oltre la norma stagionale, anche di 6/8 gradi. Come valori massimi, avremo punte anche di 30-32 gradi, specie sulle aree interne delle regioni centro-settentrionali tirreniche e sulle Isole Maggiori, laddove inciderà il soleggiamento. Valori più contenuti al Nord-Ovest e sulle aree più coinvolte dai fenomeni d'instabilità.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Anticiclone e caldo saranno probabilmente predominanti fino almeno al 20/21 settembre, visto che fino ad ora le perturbazioni più organizzate resteranno ben a nord delle Alpi. Successivamente, in corrispondenza dell'Equinozio, non è escluso un cambiamento ad opera dell'affondo di una perturbazione, da confermare, che potrebbe portare le prime vere piogge autunnali.

