METEO ITALIA con CALDO TROPICALE, clima estivo. I primi cambiamenti

METEO DA OGGI AL 21 SETTEMBRE 2018, ANALISI E PREVISIONE

Deciso miglioramento meteo, per la nuova espansione dell'anticiclone verso l'Italia a seguito del passaggio di quel veloce impulso instabile. Ciò porterà al ritorno di condizioni prevalentemente soleggiate nel corso del fine settimana. L'anticiclone si espanderà anche oltralpe, coinvolgendo parte dell'Europa Centro-Meridionale.

Il campo anticiclonico non sarà comunque così solido ed infiltrazioni d'aria umida in quota riusciranno a portare qualche disturbo, specie al Settentrione. Si tratterà comunque di un po' d'instabilità con la possibilità di qualche episodio temporalesco soprattutto nelle ore più calde e a ridosso dei rilievi.

Il caldo sarà di nuovo in graduale aumento per via dell'afflusso di correnti subtropicali, tanto che torneranno picchi di 30-31 gradi, specie sulle aree tirreniche. Il bel tempo ed il clima estivo dovrebbero prevalere anche per la prima parte della nuova settimana, quando anzi l'anticiclone è atteso in ulteriore rinforzo.

CALDO ESTIVO ANCHE LA PROSSIMA SETTIMANA

Il campo d'alta pressione, che prenderà possesso anche di buona parte dell'Europa Centro-Meridionale, in questo caso potrebbe assumere connotati di maggiore persistenza. Ci sarà comunque spazio per ulteriori episodi temporaleschi. Sarà ancora insomma un tipico meteo d'estate e solo dopo il 21/22 settembre si potrebbero aprire spiragli di cambiamento.

AUTUNNO CERCASI...

Mancano solo pochi giorni all'inizio dell'autunno astronomico, ma ancora non s'intravede il tipico cambio di stagione che culmina con la prima corposa ondata di maltempo associata ad un robusto calo termico, denominata "tempesta equinoziale". L'autunno meteorologico è iniziato in realtà dal 1° settembre, ma solo per convenzione internazionale. Il clima finora è rimasto decisamente estivo.

METEO PER OGGI, SABATO 15 SETTEMBRE, TRA SOLE E QUALCHE ACQUAZZONE

Attesa un po' di variabilità soprattutto al Nord, con precipitazioni nello specifico lungo le aree a ridosso dei settori prealpini ma anche localmente le aree padane del Triveneto. Acquazzoni si avranno anche tra Liguria ed Alta Toscana, principalmente lungo le aree interne appenniniche. Temporali non mancheranno anche sulla dorsale centro-meridionale appenninica.

METEO DOMENICA 16, VARIABILITA' ACCENTUATA AL NORD

Nonostante l'ulteriore rinforzo dell'anticiclone, il meteo si manterrà in parte incerto soprattutto al Settentrione dove insisteranno infiltrazioni d'aria umida. Avremo nubi e qualche breve precipitazioni localmente anche in Val Padana, non solo sulle Alpi. Temporali pomeridiani non mancheranno su aree interne e montuose del Centro-Sud, anche in Sardegna.

ANCORA CLIMA ESTIVO, PUNTE OLTRE 30 GRADI

Le temperature saliranno di qualche grado, grazie al maggiore soleggiamento, e torneranno ben sopra la norma, con punte anche di 30-32 gradi, specie sulle aree interne delle regioni centro-settentrionali tirreniche e sulle Isole Maggiori, laddove inciderà il soleggiamento. Valori più contenuti al Nord-Ovest, per via dei maggiori disturbi nuvolosi.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Il bel tempo estivo insisterà anche nei primi giorni della prossima settimana, ma sempre con qualche temporale in agguato per ulteriori infiltrazioni instabili. Anticiclone e caldo saranno probabilmente predominanti anche per l'inizio della terza decade di settembre, visto che al momento le perturbazioni più organizzate resteranno ben a nord delle Alpi.

Pubblicato da Mauro Meloni

