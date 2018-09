METEO sino 20 settembre: qualche TEMPORALE, torna CALDO estivo nel weekend

METEO DAL 14 AL 20 SETTEMBRE 2018, ANALISI E PREVISIONE

Siamo in una fase di variabilità meteo, con temperature un po' calate rispetto al caldo anomalo che imperversava in precedenza. Gli effetti del transito di una circolazione d'aria instabile, giunta dalla Penisola Iberica, si faranno ancora parzialmente sentire sul finire della settimana. Il guasto meteo è stato innescato da un piccolo vortice in attenuazione, oramai situato sul Meridione.

Nella giornata di venerdì, in particolare, avremo ancora accentuate condizioni di variabilità, con il grosso dei temporali, sempre a macchia di leopardo, in spostamento tra estremo Sud e Sicilia. L'anticiclone tornerà poi di nuovo a rimontare verso l'Italia, a garanzia di un ritorno di prevalente sole nel corso del fine settimana.

Le maglie dell'anticiclone non saranno comunque estremamente rigide ed infiltrazioni d'aria umida da sud/ovest manterranno attiva una certa instabilità diurna, specie al Centro-Nord. Il caldo sarà di nuovo in graduale aumento per via dell'afflusso di correnti subtropicali, tanto che torneranno picchi di 30-31 gradi, specie sulle aree tirreniche.

METEO PROSSIMA SETTIMANA, NEL SEGNO DEL CALDO ESTIVO

Ci avviciniamo ormai a grandi passi verso l'inizio dell'autunno astronomico, ma ancora non s'intravede il tipico cambio di stagione che culmina con la prima corposa ondata di maltempo, denominata "tempesta equinoziale". Il bel tempo ed il clima estivo dovrebbero prevalere anche per la prima parte della nuova settimana

L'anticiclone, che prenderà possesso anche di buona parte dell'Europa Centro-Meridionale, in questo caso potrebbe assumere connotati di maggiore persistenza. Ci sarà comunque spazio per ulteriori episodi temporaleschi, principalmente nelle ore più calde a causa di nuovi sbuffi d'aria fresca in quota. Sarà ancora insomma un tipico meteo d'estate.

METEO VENERDI' 14 SETTEMBRE, ANCORA ALTRI ACQUAZZONI SPORADICI

Alternanza tra sole e nubi consistenti, con queste ultime che prenderanno vigore soprattutto nelle ore più calde diurne. Gli acquazzoni, sempre brevi ed intermittenti, saranno ancora più probabili su aree alpine, ma anche aree pedemontane di pianura del Nord-Est, Liguria, Toscana, interne appenniniche, parte del Sud Peninsulare e Sicilia. Miglioramento in Sardegna.

METEO WEEKEND, ANTICICLONE IN GRADUALE RINFORZO

Attesa ancora instabilità a ciclo diurno, con temporali più probabili su aree interne e montuose. Sabato sarà coinvolto dalle precipitazioni soprattutto il Nord, nello specifico le aree a ridosso dei settori prealpini ed appenninici con sconfinamenti anche in Liguria. Acquazzoni si avranno su aree interne del Sud, tra Calabria e Sicilia. Domenica locali rovesci specie sui monti, più sole altrove.

RITORNO DEL CALDO, ANCORA CLIMA ESTIVO

Dopo la flessione termica, nel weekend si farà di nuovo più forte l'anticiclone, con clima ancora estivo. Le temperature saliranno di qualche grado, grazie al maggiore soleggiamento, e torneranno ben sopra la norma, con punte anche di 30-32 gradi, specie sulle aree interne delle regioni centro-settentrionali tirreniche e sulle Isole Maggiori.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Scenari di prevalente bel tempo estivo anche nei primi giorni della prossima settimana, ma sempre con qualche temporale in agguato. Anticiclone e caldo saranno probabilmente predominanti anche per l'inizio della terza decade di settembre, visto che al momento le perturbazioni più organizzate non sembrano in grado di penetrare verso il Mediterraneo.

