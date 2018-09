METEO: ancora CALDO sino 32/35 GRADI, ma domani TEMPORALI in varie località

METEO DA OGGI AL 18 SETTEMBRE 2018, ANALISI E PREVISIONE

L'estate fuori stagione prosegue grazie all'anticiclone che sta raggiungendo la massima potenza, ma il meteo è comunque in procinto cambiare per l'approssimarsi di infiltrazioni instabili da ovest che riusciranno in parte ad indebolire il campo d'alta pressione. Al momento siamo alla fase clou della stabilità, con il caldo che raggiunge il picco massimo.

Le temperature restano quindi, almeno per mercoledì, di stampo pienamente estivo un po' ovunque con l'apice del caldo intenso che porterà valori massimi anche localmente di 33/34 gradi in qualche zona interna del Centro-Nord. Il caldo sarà fortemente anomalo anche in montagna sulle Alpi, con lo zero termico ben al di sopra dei 4000 metri di quota.

Aria un po' più instabile inizierà a premere da ovest fin da giovedì, portando un cambiamento meteo decisamente più anticipato rispetto alle precedenti proiezioni. Le prime azioni di disturbo si manifesteranno in modo più ficcante sul Nord Italia, a partire dai settori alpini, ed in Sardegna con locali acquazzoni e temporali.

BREAK INSTABILE, MA NEL WEEKEND METEO MIGLIORA

I temporali poi, nei giorni successivi, coinvolgeranno a macchia di leopardo anche il Centro-Sud, principalmente le zone interne Le temperature faranno registrare un calo anche vistoso, riportandosi su valori più vicini alla norma. Già nel corso del weekend il meteo migliorerà, anche se con iniziali occasionali acquazzoni specie su Nord-Est ed Appennino.

L'anticiclone andrà nettamente a rafforzarsi, garantendo ritorno del bel tempo ed un nuovo rialzo termico, specie domenica. Il bel tempo ed il clima estivo dovrebbero prevalere anche per i primi giorni della nuova settimana, con l'anticiclone che in questo caso potrebbe assumere connotati di maggiore persistenza.

METEO GIOVEDI' E VENERDI', PEGGIORAMENTO CON LOCALI TEMPORALI

I primi sbuffi d'aria umida porteranno un'accentuazione dell'instabilità al Nord, con nubi associate a temporali sulle Alpi Centro-Occidentali e Liguria, in espansione alle pianure del Piemonte. Dalla sera qualche precipitazione raggiungerà Lombardia, Emilia ed Alta Toscana. Temporali più forti colpiranno la Sardegna, localmente con intensità da nubifragio specie al pomeriggio.

Venerdì l'instabilità si trasferirà al Centro-Sud e Sicilia, con precipitazioni temporalesche che interesseranno principalmente le aree interne e montuose. Focolai temporaleschi sono attesi anche al Nord, tra Emilia e settori del Triveneto. Residui fenomeni potranno interessare i settori orientali della Sardegna.

DAL CALDO AL CALO TERMICO

Da giovedì prime flessioni termiche si avranno al Settentrione e sulla Sardegna, mentre il caldo anomalo estivo agirà indisturbato sul resto della Penisola. Il calo termico si farà sentire poi anche sul resto d'Italia, ma sarà molto modesto con temperature che resteranno nel complesso superiori alla norma del periodo.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Sul finire della settimana l'anticiclone si andrà di nuovo rafforzando, con ancora instabilità a ciclo diurno più probabile al Centro-Nord. Qualche locale temporale potrebbe manifestarsi anche sulla dorsale meridionale appenninica. Non s'intravedono però passaggi perturbati degni di nota, ma anzi l'anticiclone diverrà nuovamente molto forte nei primi giorni della prossima settimana.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

