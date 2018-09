METEO sino 19 settembre: TEMPORALI momentanei, poi torna il CALDO estivo

METEO DAL 13 AL 19 SETTEMBRE 2018, ANALISI E PREVISIONE

Correnti umide e instabili da ovest stanno determinando un parziale cedimento del campo d'alta pressione, quanto basta per causare un peggioramento meteo temporaneo con condizioni di vivace instabilità. Ad innescare il guasto del tempo è un piccolo vortice, in transito sui mari occidentali italiani per poi spostarsi al Meridione.

Si tratta delle medesima circolazione instabile, che da giorni porta intensi temporali tra Penisola Iberica, Baleari e Algeria. Ora quindi l'evoluzione meteo vede l'attività temporalesca portarsi in pieno sull'Italia. Ci attendiamo un peggioramento meteo comunque non organizzato, in quanto avremo fenomeni irregolari tipici da instabilità atmosferica

I temporali poi coinvolgeranno a macchia di leopardo anche il Centro-Sud, principalmente le zone interne Dopo il caldo anomalo degno di luglio, le temperature subiranno una flessione, giusto da smorzare gli eccessi degli ultimi giorni. I valori rimarranno al di sopra della norma e con persistenti condizioni di afa.

METEO WEEKEND METEO MIGLIORE, ESTATE NON FINITA

Già nel corso del weekend il meteo migliorerà, anche se con iniziali occasionali acquazzoni specie su Nord-Est e parte dell'Appennino, in particolare per quanto concerne le regioni meridionali. L'anticiclone andrà nettamente a rafforzarsi, garantendo ritorno del bel tempo ed un nuovo rialzo termico, specie domenica con sole prevalente.

Il bel tempo ed il clima estivo dovrebbero prevalere anche per i primi giorni della nuova settimana, con l'anticiclone che in questo caso potrebbe assumere connotati di maggiore persistenza. Ci sarà comunque spazio per ulteriori episodi temporaleschi, principalmente nelle ore più calde a causa di nuovi sbuffi d'aria fresca in quota.

METEO GIOVEDI' 13 SETTEMBRE, TEMPORALI SPARSI

I temporali li ritroveremo soprattutto tra Alpi, Appennino Centro-Settentrionale e zone limitrofe, mentre saranno più isolate le precipitazioni in Val Padana, area tirrenica e Sicilia. Instabilità più marcata in Sardegna, con acquazzoni fin dal mattino e fenomeni localmente intensi al pomeriggio.

La tendenza è per un peggioramento meteo al Sud, specie sul Basso Tirreno.

METEO VENERDI' 14, ANCORA ALTRI ACQUAZZONI

Perdureranno condizioni di spiccata variabilità, in un'alternanza tra sole e nubi consistenti. Gli acquazzoni, sempre brevi ed occasionali, saranno ancora più probabili su aree alpine, ma anche pedemontane del Nord-Est, Liguria, Toscana, interne appenniniche, parte del Sud Peninsulare e Sicilia.

CALO TERMICO, TEMPORANEO STOP AL CALDO

Come effetto di questo peggioramento, registreremo un generale calo termico al Nord, Sardegna e regioni occidentali in genere. Il calo termico si farà sentire poi anche sul resto d'Italia, ma sarà molto modesto con temperature che resteranno nel complesso superiori alla norma del periodo. Tra l'altro, nel weekend si farà di nuovo più forte l'anticiclone, con clima ancora estivo.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Nel weekend l'anticiclone si andrà di nuovo rafforzando, con ancora instabilità a ciclo diurno più probabile su aree interne e montuose. Qualche locale temporale potrebbe manifestarsi in modo più diffuso al Sud e Sicilia. Scenari di prevalente bel tempo estivo anche nei primi giorni della prossima settimana, ma sempre con qualche temporale in agguato.

