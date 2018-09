Meteo domani 9 settembre, al via Estate Settembrina. Punte oltre 30 gradi

L'anticiclone si è tornato ad espandere sul bacino del Mediterraneo e salirà prepotentemente alla ribalta anche sull'Europa Centro-Meridionale, supportato da aria calda sub-tropicale. Instabilità alle ultime battute sull'Italia, con il meteo che volge al sereno.

Si va verso una settimana dominata interamente dal ritorno del caldo estivo. Il periodo di bel tempo inizierà fin da domani, quando il sole avrà la meglio quasi ovunque, a parte innocue stratificazioni medio-alte, più compatte tra Isole Maggiori e Calabria.

Da segnalare un po' d'instabilità diurna sui rilievi, con qualche acquazzone sulle Alpi occidentali e localmente in Appennino, specie lungo i settori abruzzesi ed in Calabria. Le temperature saliranno specie al Centro-Nord, con punte anche di 31-32 gradi specie su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna.

Sarà insomma una giornata ideale per concedersi tempo libero al mare. Una riflessione viene naturale da fare: chi ha scelto settembre per le ferie e per godersi un periodo di vacanza in Italia non poteva fare scelta migliore, specie considerando l'agosto tormentato invece da eccessivi temporali.

Pubblicato da Mauro Meloni

