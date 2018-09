Sole spento, Era Glaciale, correlazioni meteo con l'Inverno. Cosa c'è di vero

Ci sono correlazioni tra le macchie solari ed il meteo quotidiano, il clima terrestre? La scienza dice di sì, la scienza offre un'ampia bibliografia sull'argomento. Ci sono innumerevoli studi e pubblicazioni.

Il Sole è davvero spento?

Questa definizione è fuorviante, se il Sole si dovesse "spegnere" anche solo per pochi giorni, se non settimane, la Terra piomberebbe nel caos: ci sarebbe un crollo diffuso della temperatura, e un'immediata Era Glaciale che porterebbe alla sterminazione della vita sulla Terra.

Quindi è una bugia? Non proprio, è una definizione impropria, così come alcune che abbiamo letto in Portali web di diffusione nazionale che dovrebbero fare corretta informazione, scrivono: "Il Sole è andato in letargo".

Le cose stanno come segue:

"siamo in una fase di minima attività perché la serie dei giorni consecutivi senza macchie solari stanno aumentando, ma bisogna seguire con attenzione tutta questa fase per stabilire esattamente quando sarà raggiunto il valore minimo assoluto, che caratterizza il punto finale del vecchio ciclo e l'inizio del nuovo": i cicli solari. Questi hanno una durata media di 11 anni.

Le previsioni degli astronomi, che anche nel loro ambito utilizzano i modelli matematici di previsione, prevedono che avremo un Minimo Solare da record, alcuni lo paragonano con quello che produsse il "Minimo di Maunder".

Wikipedia scrive: "il minimo di Maunder è il nome dato al periodo che va circa dal 1645 al 1715 e che fu caratterizzato da una attività solare molto scarsa, ovvero una situazione in cui il numero di macchie solari divenne estremamente basso."

Tale periodo è stato indicato come causa di un periodo climatico chiamato "Piccola Era Glaciale", quando in tutto il Pianeta Terra si ebbe un calo della temperatura media, più marcato nella stagione invernale, con le peggiori ondate di gelo dal Medio Evo ad oggi. Gelarono mari e fiumi di località che sono caratterizzate dal clima mite.

Il prossimo Inverno avremo un'Era Glaciale?

Nessuno scienziato lo prospetta, anche se ci sono vari studiosi, anche meteorologi professionisti, che sono propensi a ipotizzare la possibilità di avere un gelido inverno.

Altri studi prospettano un calo termico nei prossimi anni che ci riporterebbe ai valori precedenti il Global Warming. Ma per ora serve osservare la durata del Minimo Solare, il cui decorso è ipotetico.

Insomma, vi abbiamo detto che:

• il Sole non si spegnerà e la vita sulla Terra non sarà distrutta da un'Era Glaciale improvvisa e catastrofica;

• che il Sole non è in letargo;

• che gli scienziati hanno individuato correlazioni tra minimo solare e meteo, quindi clima;

• il prossimo Inverno non sarà influenzato dal minimo solare, questo sostengono le previsioni climatiche.

Abbiamo voluto chiarire aspetti che in passato, forse superficialmente, furono mostrati anche da noi in maniera troppo leggera, con l'enfasi tipica dell'editoria.

Il titolo che abbiamo scelto è volutamente accattivante, ci auguriamo anche abbiate letto l'articolo per avere le informazioni che desideravamo trasmettere, e che se avessimo indicato già nel titolo, tantissimi lettori non avrebbero avuto interesse di approfondire.

Pubblicato da Piero Luciani

