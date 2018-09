Meteo OTTOBRE, tracce di evoluzione: FORTI PIOGGE

Il meteo di Ottobre 2018 si annuncia anomalo rispetto alle medie di riferimento. Ma ormai ciò non dovrebbe neppure fare notizia se non per rammentarci che le stagioni di una volta sono sparite e non ci saranno più. Le anomalie del tempo atmosferico sono una diretta conseguenza dei cambiamenti del clima, che sono stati delineati dalla comunità scientifica mondiale.

Cambiamenti che stanno generano un vero e proprio sconquasso al tradizionale tempo che faceva un tempo, che alterano gli equilibri meteorologici, che riducono le affidabilità delle previsioni meteo.

Cosa attenderci da Ottobre?

Anomalie climatiche a catena, e osservando le ultime elaborazioni per l'Italia, esse porterebbero ingenti piogge. Un autunno piovoso, specie da Ottobre in poi veniva prospettato da tempo dai modelli matematici stagionali, ma l'affidabilità previsionale di questi tempi non è stimabile.

Il ritorno di piogge abbondanti in Italia sarà tuttavia molto irregolare, concentrato in brevi periodi, e sovente potrebbe persistere l'influenza dell'Alta Pressione.

PIOGGE ECCESSIVE

In merito alle piogge, queste potrebbero risultare davvero eccessive soprattutto nelle regioni mediterranee, ciò per effetto dei mari molto più caldi della media, che cederebbero umidità all'atmosfera, alimentando i contrasti termici che sono tipici del periodo.

"È ciò aumenta le probabilità di avere un aumento del rischio di alluvioni lampo", ma anche altri fenomeni atmosferici estremi.

TEMPERATURA MEDIA

I valori termici attesi in Italia dovrebbero essere superiori alla norma. Ma lo ripetiamo, non ci pare una novità. Sono stimate temperature più tipiche di settembre che di ottobre, con un repentino calo nella seconda parte del mese.

PRIME IRRUZIONI DI ARIA POLARE

Le prime irruzioni di aria polare porteranno forti nevicate nella regione alpina, a cui seguirà un ritorno a temperature elevate per il periodo.

TEMPERATURE DEI MARI

La temperatura dei mari dovrebbe essere sino a 4°C superiori alla norma, soprattutto ad inizio mese. Un valore, consentitecelo, folle.

ESTATE IN OTTOBRE

Varie giornate di Ottobre, specie nella Penisola e le Isole, avranno caratteristiche estive, con valori termici prossimi ai 30°C, che consentiranno un prolungamento più stabile della stagione balneare, intervallata, come succede nelle regioni a clima tropicale, da brevi, ma violentissimi temporali.

CONTRASTI TERMICI PREOCCUPANTI

Mentre il Nord Europa si raffredderà e da qui ad intermittenza impulsi di aria instabile e fredda raggiungeranno anche il Mediterraneo centro occidentale, le alte temperature che si avranno in Italia, con valori simil estivi, contrasteranno con l'aria fredda, e daranno innesco a fenomeni atmosferici violenti.

LA SCIENZA LO CONTINUA A DIRE

La scienza, inascoltata anche da chi non dovrebbe, continua a dire che il clima è cambiato ed i cambiamenti sono galoppanti, ed in alcune aree del Pianeta, sono maggiori del previsto. In Italia la vulnerabilità ai cambiamenti del clima è molto elevata, come confermano gli studiosi italiani.

Pubblicato da Federico De Michelis

