METEO verso il 23 Settembre: ONDE di CALDO di forte intensità, incipienti BURRASCHE

IL TREND METEO VERSO FINE SETTEMBRE

Gli scenari nel lungo termine, ovvero quel periodo che intercorre tra il prossimo fine settimana e all'incirca il 22-24 settembre, dovrebbe vedere repentine variazioni del tempo.

In special modo, l'ultima decade di settembre potrebbe proporci importanti cambiamenti meteo in direzione dell'autunno. I modelli matematici di previsione prospettano possibili ingerenze anche marcate provenienti dall'Oceano Atlantico.

Le grandi perturbazioni atlantiche, quelle che per intenderci potrebbero dar luogo alle prime burrasche autunnali sul nord Europa, e potrebbero spingersi verso sud, le nostre zone.

ANCORA ESTATE

Settembre, come detto più volte, può riservare sprazzi d'Estate da far invidia al cuore della bella stagione. Soprattutto negli ultimi anni, anzi negli ultimi decenni, abbiamo visto sovente mesi interi di settembre vestirsi di caldo e sole.

Ecco perché non ci stupiamo di fronte a condizioni meteo anticicloniche, persistenti, capaci di portarci caldo tra il moderato e l'intenso. Non sappiamo se si potrà parlare di caldo eccezionale, questo lo vedremo cammin facendo e soprattutto col bilancio conclusivo mensile, certo è che le anomalie termiche che andranno a realizzarsi saranno realmente significative.



Nei prossimi giorni avremo diffusamente, anche oltre 4-5°C al di sopra della norma. Ma il caldo sarà notevole anche in Europa centrale. Inoltre, durante la prossima settimana, quella dove si profila una maggiore variabilità, parte d'Italia potrebbe ricevere ingenti temporali nel settore occidentale, caldo africano al Sud ed in Sicilia.

TEMPORALI INTENSI

Con scambi di masse d'aria di natura molto differente, i temporali possono assumere forte intensità. I modelli matematici inquadrano previsioni di piogge rilevanti, laddove ci saranno temporali.

OCCHIO ALLE SORPRESE

Varie emissioni dei modelli matematici di previsione continuano ad apparire, seppure a sprazzi, visioni tutt'altro che anticicloniche. Le burrasche atlantiche, che come detto dovrebbero affacciarsi quasi sicuramente sul nord Europa, potrebbero avere la forza per spingersi a sud e per sferrare un attacco risolutivo all'Alta Pressione.

MEDITERRANEO E ITALIA, TRA DUE DIVERSISSIME MASSE D'ARIA

Nella seconda parte del mese aumenterà il divario termico tra nord e sud del Continente, accentuando sensibilmente i contrasti termici. Abbiamo fatto cenno alle prime robuste bufere che dovrebbero interessare il nord Europa, e che potrebbero innescare brevi periodi di maltempo anche in Italia.

ARIA FRESCA

Se ne faceva cenno, ci aspettiamo delle ingerenze d'aria fresca, magari non eclatanti ma comunque presenti, al Nord Italia dove si dovrebbero rivedere temporali di una certa importanza. Potrebbe essere coinvolta la Sardegna, forse la Toscana, così anche il Lazio.

Se poi sarà l'inizio di una crisi vera e propria lo vedremo strada facendo. I presupposti potrebbero esserci.

IN CONCLUSIONE

Ci sono sempre più ampie possibilità di avere un cambiamento, un incipiente deviazione verso l'autunno in senso stresso, con un deciso calo termico, frequenti periodi piovosi.

Pubblicato da Ivan Gaddari

