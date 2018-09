METEO Italia, verso ONDATA di CALDO, i temporali verso oriente

METEO DALL'8 AL 14 SETTEMBRE 2018, ANALISI E PREVISIONE

Il meteo tende a volgere di nuovo al bello sull'Italia, dopo il transito di una massa d'aria instabile associata a temporali soprattutto sul Centro-Nord. L'anticiclone si torna ad espandere sul bacino del Mediterraneo e sarà solo l'inizio di un deciso miglioramento che ci accompagnerà verso una nuova settimana dominata dal sole e dal caldo estivo.

Nel fine settimana, sin dalla giornata di sabato, si potranno avere maggiori spazi soleggiati al Centro-Nord dell'Italia, pur con la possibilità di temporali a carattere meno diffuso e più probabili a ridosso dei rilievi appenninici, ma in parte anche lungo i versanti adriatici ed alcune aree del Sud Peninsulare.

La colonnina di mercurio si manterrà su valori nel complesso elevati e al di sopra delle medie previste per inizio settembre. Entro domenica si registrerà una lieve risalita al Centro-Nord, grazie al ritorno del sole, mentre una modesta flessione si avrà al Sud, per effetto dell'inserimento temporaneo di correnti più fresche.

METEO ESTIVO NELLA PROSSIMA SETTIMANA

L'ulteriore rinforzo dell'alta pressione garantirà bel tempo incontrastato al Centro-Nord per i primi giorni della settimana. Da valutare la possibile influenza al Sud Italia di una circolazione instabile tra Balcani ed Egeo, ma si tratterà solo di disturbi in grado di portare qualche locale episodio temporalesco nelle ore più calde

L'anticiclone poi trasferirà i propri massimi verso l'Italia e il Centro Europa, garantendo nuovi giorni decisamente assolati sull'Italia e con sensibile rialzo delle temperature su valori estivi. Si accentuerà il richiamo di correnti calde subtropicali ed avremo valori massimi diurni da piena estate, con punte persino prossime ai 35 gradi.

METEO SABATO 8 SETTEMBRE, ULTIMI TEMPORALI DEGNI DI NOTA

Come già anticipato, il meteo volgerà verso il sereno su parte della Penisola, soprattutto per quel che attiene il Settentrione e le regioni di ponente. Il sole prevarrà per l'intera giornata al Nord-Ovest, Isole Maggiori e regioni tirreniche. Nubi irregolari interesseranno invece il Triveneto e le regioni adriatiche.

Qualche acquazzone o temporale coinvolgerà inizialmente i settori dalla Romagna fino alla Puglia, specie le aree costiere. Al pomeriggio le precipitazioni più significative si sposteranno sull'entroterra, coinvolgendo le aree a ridosso della dorsale centro-meridionale appenninica. I temporali più intensi sono attesi in Puglia, specie sul Salento. Dalla sera generale miglioramento.

METEO DOMENICA, SOLE PREVALENTE

Il sole avrà la meglio quasi ovunque, anche se nuove nubi medio-alte tenderanno ad affluire da ovest. Da segnalare un po' d'instabilità diurna, con qualche locale acquazzone sulle Alpi occidentali ed in Appennino. Rovesci più significativi potranno riguardare, nelle ore pomeridiane, i rilievi della Calabria.

TORNA CALDO AL CENTRO-NORD

Temperature di nuovo in rialzo sulle regioni centro-settentrionali e Sardegna, con il ritorno dell'anticiclone accompagnato da aria più calda sub-tropicale. Si potranno raggiungere nuovamente raggiungere i 30 gradi, con punte di 32/33 gradi in Sardegna. Al Sud avremo un lieve temporaneo calo termico, ma sempre in un contesto simil estivo.

ULTERIORI TENDENZE METEO

L'anticiclone salirà prepotentemente alla ribalta e garantirà meteo assolato su gran parte della Penisola. Qualche insidia si avrà al Sud entro metà settimana, dove l'anticiclone potrà essere disturbato da infiltrazioni d'aria più instabile dai Balcani. Le temperature si porteranno su valori da piena estate, salendo ulteriormente sull'Italia Centro-Settentrionale.

