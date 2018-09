METEO sino 16 settembre. Da lunedì CALDO AFRICANO come fosse luglio

METEO DAL 10 AL 16 SETTEMBRE 2018, ANALISI E PREVISIONE

L'anticiclone è tornato protagonista sul bacino del Mediterraneo, con le correnti instabili ormai allontanatesi verso il Mar Nero. Si va verso una settimana dominata interamente dal ritorno del caldo estivo, con l'anticiclone che salirà prepotentemente alla ribalta un po' su tutta l'Europa Centro-Meridionale, supportato da aria calda sub-tropicale africana

I massimi del potente anticiclone si collocheranno nei primi giorni di settimana sulle regioni alpine, favorendo l'afflusso delle correnti calde in quota sull'Italia. Avremo quindi l'avvio un periodo dal sapore estivo con tanto sole e l'escalation del caldo, tanto che le temperature si porteranno su valori che sarebbero sopra la norma anche in pieno luglio.

In Val Padana, Toscana, Lazio e Sardegna si toccheranno punte massime di 32/34 gradi. Il massimo strapotere dell'anticiclone è atteso verso metà settimana, con massimi collocati sulla regione alpina. Il caldo sarà fortemente anomalo anche in montagna sulle Alpi e sulle nazioni centrali dell'Europa, con le perturbazioni atlantiche confinate a latitudini settentrionali.

CALDO ESTIVO, FINO A QUANDO DURERA'?

L'estate esploderà in modo eclatante, con il caldo destinato a durare per tutta la settimana, se non oltre. Le prime azioni di disturbo all'anticiclone potrebbero manifestarsi verso il prossimo week-end sul Nord Italia, principalmente lungo i settori alpini. In questo frangente il cuore dell'anticiclone si sposterà più sull'Italia Centro-Meridionale, sempre con clima estivo.

Bisognerà probabilmente attendere fino attorno al 20 settembre per assistere ad un cedimento anticiclonico più marcato, con possibile intrusione fin verso l'Italia di correnti più fresche ed instabili capaci di imprimere una potenziale svolta autunnale per quelle che potrebbero essere le prime vere piogge stagionali.

SETTEMBRE IDEALE PER IL MARE

Chi ha scelto questo periodo per le ferie e per godersi un periodo di vacanza in Italia non poteva fare scelta più azzeccata. Difficile potersi aspettare di meglio in questo periodo, pensando poi anche al fatto che quasi tutto agosto è stato tormentato dai temporali, specie al Centro-Sud dove la pioggia ha fatto spesso da guastafeste anche sulle località turistiche marine.

METEO INIZIO SETTIMANA, ANTICICLONE SALIRA' IN CATTEDRA

Già lunedì il meteo risulterà assolato quasi ovunque, a parte della residua locale instabilità pomeridiana più accentuata su aree interne montuose di Sardegna e Sicilia con anche qualche acquazzone. Isolate precipitazioni, specie al pomeriggio, si potranno avere anche lungo la dorsale centrale appenninica.

BEL TEMPO DURATURO

Il meteo stabile è destinato ulteriormente a consolidarsi nei giorni successivi, quando l'anticiclone diverrà ancor più potente ed inibirà totalmente anche l'instabilità diurna, garantendo sole incontrastato dalle Alpi alla Sicilia. Si potranno avere tutt'al più delle velature alte e sottili, nemmeno in grado di limitare troppo il soleggiamento.

TEMPERATURE DA PIENA ESTATE, CALDO COME FOSSE LUGLIO

Si accenterà il caldo, con colonnina di mercurio in progressivo rialzo: i valori più elevati si misureranno dapprima sulle regioni centro-settentrionali e Sardegna, dove non mancheranno punte di 33/34 gradi. Nella seconda parte della settimana si accentuerà il richiamo di correnti calde subtropicali anche al Sud e tutta la Penisola resterà alle prese con caldo anomalo.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Gradualmente l'anticiclone sposterà il proprio baricentro più a sud, proteggendo sempre in pieno l'Italia anche sul finire della settimana. Qualche locale temporale potrebbe manifestarsi sulle Alpi, per i primi cenni d'indebolimento dell'anticiclone sul bordo settentrionale. Non s'intravedono però passaggi perturbati degni di nota sino almeno al 20 settembre.

Pubblicato da Mauro Meloni

