METEO, TEMPORALI anche forti al Centro-Nord. Poi nuova vampata di CALDO

METEO DAL 7 AL 13 SETTEMBRE 2018, ANALISI E PREVISIONE

L'intrusione di una massa d'aria instabile d'origine atlantica, messa in moto da una circolazione ciclonica con perno sull'Europa Occidentale, è all'origine di un temporaneo peggioramento meteo dai risvolti temporaleschi. Cede così l'anticiclone sull'Italia, che tende a rintanarsi sulle regioni più meridionali del nostro Paese.

Va posto assolutamente in evidenza che nemmeno stavolta avremo a che fare con una perturbazione organizzata e pertanto le precipitazioni temporalesche agiranno in modo disomogeneo, a macchia di leopardo, interessando comunque diffusamente il Centro-Nord d'Italia e in modo più marginale il Meridione.

Non sarà un'instabilità destinata a protrarsi a lungo. Già nel fine settimana avremo un miglioramento con maggiori spazi soleggiati al Centro-Nord dell'Italia, pur con la possibilità di temporali a carattere meno diffuso e più probabili a ridosso dei rilievi, ma in parte anche lungo i versanti adriatici ed alcune aree del Sud della Penisola.

METEO PROSSIMA SETTIMANA, TORNA ESTATE

Già nel weekend avremo un graduale ritorno dell'anticiclone da ovest, pur ancora con strascichi d'instabilità. La colonnina di mercurio si manterrà su valori nel complesso elevati, con una lieve risalita al Centro-Nord grazie al ritorno del sole e una modesta flessione al Sud dove cesserà il flusso di correnti africane.

La nuova settimana inizierà con l'ulteriore rinforzo dell'alta pressione che garantirà bel tempo incontrastato al Centro-Nord. L'anticiclone poi porterà i propri massimi verso l'Italia, garantendo nuovi giorni di bel tempo sull'Italia e con sensibile rialzo delle temperature su valori estivi. Da valutare la possibile influenza al Sud Italia di una circolazione instabile tra Balcani ed Egeo.

METEO VENERDI' 7 SETTEMBRE, MOLTI TEMPORALI SULL'ITALIA

Già al mattino ritroveremo precipitazioni sparse su parte del Centro-Nord, localmente temporalesche, più probabili specie su Levante Ligure, aree del medio-alto versante tirrenico e Triveneto. Temporali non tarderanno a formarsi poi su aree interne delle regioni centrali appenniniche ed adriatiche.

Atteso un pomeriggio movimentato con altre precipitazioni localmente forti anche tra Emilia Romagna e parte bassa del Triveneto. I fenomeni potranno essere localmente violenti e con associate grandinate, specie su pianure del Nord-Est, ma anche le zone interne e costiere adriatiche. Qualche fenomeno sfonderà tra Campania, Lucania e Puglia, dalla sera sulla Calabria tirrenica.

TEMPERATURE IN LIEVE CALO

Al Centro-Nord, complice il peggioramento meteo, le temperature caleranno nei valori massimi. Correnti più calde d'origine nord-africana investiranno ancora il Sud e la Sicilia, dove il meteo permarrà pienamente estivo. Entro il weekend le temperature caleranno anche al Meridione, grazie all'attenuazione delle correnti nord-africane.

FINE SETTIMANA CON PIU' SOLE, MA ANCORA METEO INSTABILE

Spiccata variabilità nel weekend, ma i temporali si smorzeranno al Centro-Nord e li ritroveremo soprattutto su aree interne e montuose nelle ore più calde diurne, ma in particolare sabato ancora lungo i versanti adriatici. Locali acquazzoni si avranno anche al Sud, specie tra Lucania, Puglia ed Alta Calabria. Domenica il sole avrà la meglio quasi ovunque.

ULTERIORI TENDENZE

Nella prossima settimana l'anticiclone salirà prepotentemente alla ribalta e garantirà meteo assolato su gran parte della Penisola. Qualche insidia si avrà al Sud, dove l'anticiclone potrà essere disturbato da infiltrazioni d'aria più instabile dai Balcani. Le temperature si porteranno su valori da piena estate, specie al Centro-Nord dell'Italia.

