METEO con CALDO simile a LUGLIO, ma forti TEMPORALI in settimana

METEO DALL'11 AL 17 SETTEMBRE 2018, ANALISI E PREVISIONE

Siamo dinanzi ad un'autentica riscossa dell'estate in questo avvio di settembre, con il meteo tornato stabile grazie all'anticiclone che sta prepotentemente salendo alla ribalta sul bacino del Mediterraneo e l'Europa Centro-Meridionale, supportato da aria calda sub-tropicale africana incentivata a risalire verso l'Italia dalla presenza di un affondo ciclonico sulla Penisola Iberica.

Avremo quindi una prima parte di settimana dal sapore estivo con tanto sole e l'escalation del caldo intenso, tanto che le temperature si porteranno su valori che sarebbero sopra la norma anche in pieno luglio. In Val Padana, Toscana, Lazio e Sardegna si toccheranno punte massime di 32/34 gradi.

Il massimo strapotere dell'anticiclone si raggiungerà in concomitanza della fase centrale della settimana. Il caldo sarà fortemente anomalo anche in montagna sulle Alpi e sulle nazioni centrali dell'Europa, con le perturbazioni atlantiche confinate a latitudini settentrionali. Tuttavia, aria un po' più instabile inizierà a premere da ovest.

STOP CALDO ECCEZIONALE NELLA SECONDA PARTE DI SETTIMANA

Le prime azioni di disturbo all'anticiclone si manifesteranno fin da giovedì sul Nord Italia, principalmente lungo i settori alpini. In questo frangente il cuore dell'anticiclone si sposterà più sull'Italia Centro-Meridionale, sempre con clima estivo. I temporali poi, nei giorni successivi, coinvolgeranno a macchia di leopardo non solo il Nord Italia, ma anche le regioni centrali.

Le temperature faranno registrare un calo anche vistoso, riportandosi su valori più vicini alla norma. Bisognerà probabilmente attendere fino attorno al 20 settembre per assistere ad un cedimento anticiclonico più marcato, con possibile intrusione fin verso l'Italia di correnti più fresche ed instabili capaci di pilotare perturbazioni dalle caratteristiche più autunnali.

METEO MARTEDI' 11 SETTEMBRE, ANTICICLONE CON TANTO SOLE

Condizioni soleggiate quasi ovunque, a parte la Sicilia dove avremo annuvolamenti più consistenti associati a qualche acquazzone sull'entroterra orientale. Temporanei addensamenti nuvolosi, sempre con riferimento alle ore pomeridiane, si formeranno anche sul sud della Calabria ed aree interne della Sardegna.

METEO SOLEGGIATO, DA GIOVEDI, PRIMI DISTURBI

Scenario di diffuso bel tempo anche mercoledì, quando l'anticiclone diverrà ancor più potente, garantendo sole incontrastato dalle Alpi alla Sicilia. Si potranno avere tutt'al più delle velature alte e sottili. Giovedì i primi sbuffi d'aria più umida porteranno nubi associate a temporali sulle Alpi Centro-Occidentali, in espansione alle pianure del Piemonte.

CLIMA DA PIENA ESTATE, TEMPERATURE ELEVATE

Caldo in ulteriore accentuazione, con colonnina di mercurio ancora in rialzo da Nord a Sud: i valori più elevati si misureranno dapprima sulle regioni centro-settentrionali e Sardegna, dove non mancheranno punte di 33/34 gradi. Da giovedì prime flessioni termiche si avranno al Settentrione, mentre il caldo anomalo estivo agirà indisturbato sul resto della Penisola.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Poche novità sul finire della settimana, con ancora instabilità a ciclo diurno più probabile al Centro-Nord. Qualche locale temporale potrebbe manifestarsi anche sulla dorsale meridionale appenninica. Non s'intravedono però passaggi perturbati degni di nota sino almeno al 20 settembre, dopodiché l'autunno potrebbe tentare il primo assalto.

