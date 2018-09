DIRETTA METEO: escalation di forti TEMPORALI prossime ore. Rischio grandine

L'evoluzione satellitare delle prossime ore vedrà un sensibile cambiamento, con temporali sopratutto nel Nord Italia.

L'evoluzione meteo prospetta forti temporali soprattutto nelle regioni nordoccidentali italiane, in rapida estensione, a macchia di leopardo, verso il settore orientale.

Le condizioni meteo vedranno un peggioramento anche su parte della Sardegna, la Corsica, la Toscana, l'Umbria, le Marche, dove giungeranno nella notte nubi a tratti forieri di temporali. Temporali di calore che sono in atto in queste ore, a macchia di leopardo.

Ma l'attenzione è particolarmente focalizzata sul settore nord-occidentale italiano, dove nelle prossime ore, in coincidenza di elevate temperature e tasso di umidità nuovamente consistente, si manifesteranno addensamenti nuvolosi forieri di temporali che potrebbero essere di forte intensità.

Abbiamo notizie dalla vicina Francia di temporali di notevole entità, con nubifragi, grandinate che hanno raggiunto anche dimensioni ragguardevoli. Ciò non vuol dire che gli stessi fenomeni si ripeteranno anche in Italia, anche se le previsioni indicano il rischio di temporali di una certa consistenza.

La situazione meteorologica in Italia è di nuovo estiva, la temperatura si è attorno o superiore ai 30° centigradi su molte regioni, perciò vi sono le condizioni ideali per marcati contrasti termici e quindi fenomeni anche intensi.

Insomma, avremo un guasto meteorologico, ma per ora il tempo estivo non si interromperà, anzi dal fine settimana tornerà il sole e nei primi giorni della prossima, la temperatura è prevista in sensibile aumento soprattutto nel Centro Nord, dove si avrà una nuova ondata di caldo.

L'Estate 2018 appare infinita, tuttavia proiezioni meteo a più lungo termine individuano il suo finale brusco nella seconda parte del mese di settembre.

Pubblicato da Federico De Michelis

