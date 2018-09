METEO Italia CALDO ma per poco, segue rischio nuova BURRASCA

METEO DAL 5 ALL'11 SETTEMBRE 2018, ANALISI E PREVISIONE

Il vortice di bassa pressione, responsabile delle condizioni meteo instabili degli ultimi giorni, lascia spazio all'anticiclone. Si attenua quindi la variabilità, con l'alta pressione in rafforzamento a garantire sole prevalente per qualche giorno. È attesa quindi una fase centrale della settimana con meteo soleggiato e temperature in aumento.

Avremo condizioni di bel tempo tipicamente estive, nonostante l'autunno sia ormai ufficialmente iniziato per il calendario meteorologico che lo fissa al primo giorno del mese di settembre. Siamo ancora in estate ed è una stagione che sta finendo con un declino molto lento, nonostante l'agosto passato fra i temporali in molte parti d'Italia.

Attenzione però che novità meteo non tarderanno a manifestarsi. La parentesi di bel tempo non riuscirà a durare a lungo. L'anticiclone è atteso indebolirsi a partire da venerdì e quindi non mancherà spazio per l'ingresso d'infiltrazioni instabili che porteranno temporali più diffusi al Nord ed in parte sulle regioni centrali.

NUOVI TEMPORALI CON METEO CAPRICCIOSO

Il Nord risentirà di crescenti apporti d'aria un po' più fresca in quota ed instabile di natura atlantica, con meteo incerto e temporali sparsi. Acquazzoni non risparmieranno nemmeno le regioni centrali, non solo sulle zone interne ma anche localmente sui settori costieri. L'instabilità sembra però attenuarsi nel weekend, quando avremo maggiori spazi soleggiati.

Al Sud l'anticiclone africano reggerà, a garanzia di meteo più soleggiato. La colonnina di mercurio si manterrà su valori nel complesso elevati. Farà relativamente caldo ovunque, ma l'influenza del promontorio anticiclonico subtropicale sarà più marcata sulle regioni del Sud, dove peraltro le vampate di caldo africano non sono certo anomale in questo periodo.

TREND METEO MERCOLEDI' 5 SETTEMBRE, SOLE PREVALENTE

Il temporaneo consolidamento dell'anticiclone porterà bel tempo abbastanza diffuso da Nord a Sud, anche se non mancheranno annuvolamenti ad evoluzione diurna sui rilievi ed addensamenti su medio-basso versante adriatico e Basso Tirreno. Sarà possibile qualche sporadico acquazzone su Alpi, isolatamente in Appennino, Murge, Salento e maggiori rilievi di Sicilia e Sardegna.

METEO CAMBIA, TEMPORALI IN ARRIVO AL CENTRO-NORD

Giovedì prevarrà ancora il bel tempo, ma i primi spifferi di correnti più umide occidentali inizieranno a scorrere al Nord favorendo così la genesi di nuovi rovesci o temporali al pomeriggio sui settori alpini e prealpini. La tendenza è per un peggioramento alla fine della giornata, quando i temporali sui settori alpini localmente potrebbero sconfinare anche su pedemontane e alte pianure.

Venerdì l'aria più instabile dilagherà ancor più decisa, anche così ad interessare anche le regioni centrali. Rovesci e temporali soprattutto pomeridiani interesseranno a macchia di leopardo il Centro-Nord, risultando più diffusi a ridosso dei rilievi ma localmente anche in Val padana, Liguria, coste tirreniche di Toscana ed Alto Lazio, ma successivamente anche i versanti adriatici.

CALDO ESTIVO, PERSISTENTE AL SUD

Il rinforzo dell'anticiclone porterà ulteriori diffusi aumenti di temperatura. Affluiranno correnti più calde d'origine nord-africana, che investiranno più direttamente poi, sul finire della settimana, le due Isole Maggiori e poi il Sud, dove il meteo permarrà pienamente estivo. I valori massimi raggiungeranno valori anche localmente superiori ai 32/34 gradi.

ULTERIORI TENDENZE

Nel weekend proseguirà un contesto un po' variabile, ma i temporali si smorzeranno al Centro-Nord e li ritroveremo soprattutto su aree interne e montuose nelle ore più calde diurne, ma probabilmente anche le regioni adriatiche dove non mancheranno sconfinamenti sulle coste. Prevarrà meteo soleggiato, invece, al Meridione e sulle Isole Maggiori, con il caldo protagonista.

Pubblicato da Mauro Meloni

